اختتام اجتماعات اللجنة العليا الإماراتية والعمانية المشتركة في مسقط

اختتمت صباح اليوم أعمال اجتماع اللجنة العليا الإماراتية والعمانية المشتركة في دورتها الثامنة عشرة والتي استمرت يومين في العاصمة العمانية مسقط.

يأتي ذلك تتويجا للعلاقات الطيبة بين دولة الإمارات وسلطنة عمان التي أرسيت دعائمها بنهج قويم ووطدت قواعدها برغبة صادقة نحو مزيد من التعاون البناء على أسس من المصالح المشتركة خدمة للبلدين والشعبين الشقيقين في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وأخيه جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، حفظهما الله، ووفق مساعيهما لما فيه الخير والصلاح لبلديهما.

ترأس الجانب الإماراتي .. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة .. فيما ترأس الجانب العماني معالي خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني.

وكانت اللجنة استعرضت المواضيع المدرجة في جدول أعمالها واتخذت بشأنها القرارات المناسبة وفي مقدمتها المواضيع التي تلامس حياة المواطنين والمقيمين في البلدين الشقيقين لاسيما تلك التي تتعلق بتسهيل الاجراءات في المنافذ الحدودية.. ومن أجل تفعيل هذا الجانب تم تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة المواضيع التي يعنى بها الطرفان ومنها إيجاد الآليات الكفيلة التي تساعد على انسيابية حركة انتقال الأفراد والبضائع بما يؤدي إلى تعظيم المنافع المتبادلة بين البلدين.

وفي ختام أعمال اللجنة العليا الإماراتية العمانية المشتركة تم اعتماد محضر الاجتماع للدورة الثامنة عشرة حيث وقعه من الجانب الإماراتي سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ومن الجانب العماني معالي خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي.

وأعرب سمو الشيخ منصور بن زايد في ختام الاجتماعات عن ارتياحه لنتائج أعمال اجتماعات اللجنة المشتركة التي تحظى بدعم من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله، وأخيه صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد اللذين يحرصان دائما على تعزيز العمل والتنسيق المشترك من أجل الارتقاء بالعلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وتعميقها في مختلف المجالات.

كما أعرب سموه عن ثقته بأن نتائج الاجتماعات ستخدم مصالح البلدين لما فيه تقدم ورخاء الشعبين الشقيقين وبما يسهم في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك لدول مجلس التعاون.

وكان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان قد غادر مسقط اليوم والوفد المرافق لسموه بعد زيارة للسلطنة استغرقت يومين ترأس خلالها وفد الدولة في اجتماع اللجنة العليا لإماراتية العمانية المشتركة والتي اختتمت أعمالها اليوم.

وكان في وداع سموه لدى مغادرته معالي خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني رئيس الجانب العماني باللجنة العليا العمانية الاماراتية المشتركة ودرويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية والدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة والدكتور خميس بن سيف الجابري رئيس وحدة دعم التنفيذ والمتابعة.

ورافق سموه خلال الزيارة وفد ضم كلا من معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية ومعالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل وعلي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني وفارس بن خلف المزروعي رئيس الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود وعلي بن محمد الكعبي رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك والفريق سيف بن عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية ومحمد بن جمعة بوعصيبة مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك و محمد سلطان سيف السويدي سفير الدولة لدى سلطنة عمان.