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بالفيديو : "شيرين رضا" عن عمرو دياب "بحبه" ...

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بالفيديو : "شيرين رضا" عن عمرو دياب "بحبه" ... بالفيديو : "شيرين رضا" عن عمرو دياب "بحبه" ...

تحدثت الفنانة رضا، خلال برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" ، الذي يذاع على قناة "سي بي سي" ، عن تغير شكل الحب الذي عاشته في حياتها الماضية مقارنة بالوقت الحالي، مشيرة إلى أن في بداية حياتها كانت تحتفظ بقدر من الحب لكن هذا الحب ظل بصورة مختلفة، وأوضحت أنها رغم مرور الزمن إلا أنها لا تزال تُكن الحب لزوجها السابق، ، وزينة زوجته وأطفالهما.

وقالت "رضا" : "معرفش لكن بشوف أن كل علاقة مختلفة، أنا بالنسبة لي لما بتحبي حد دائمًا بتحبيه، وبعد ما بتطلقوا بتحبيه بطريقة تانية، فالحب أنواع مش كله زي بعض، بياخد أشكال تانية مع الزمن، وأنا جوه التجربة دا مخلاش الحب يخلص، أنا بحبه، بحب عمرو وبحب زينة وبحب عيالهم، فالحب عندي مخلصش لكن اتغير شكله" .

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