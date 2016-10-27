وزير الداخلية: نتعرض لمخطط إرهابى ضخم والمساندة الشعبية لمواجهته غير كافية

قال اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية إن حجم المساندة الشعبية فى جهود الدولة لمكافحة الإرهاب ليست كافية، مشيرا ، ،إلى أن الشباب يجب أن يكون له دور أكبر من ذلك فى هذا الملف.

وأوضح وزير الداخلية خلال فعاليات جلسة نموذج الدولة المصرية، فى اليوم الثالث والأخير للمؤتمر الوطنى الأول للشباب المنعقد فى مدينة شرم الشيخ، والتى أدارها الكاتب الصحفى محمد الدسوقى رشدى، رئيس التحرير التنفيذى لليوم السابع ،أن مصر تتعرض لمخطط إرهابى ضخم جدا، وهذا المخطط يستهدف استقرار الدولة، وهناك جهد وتضحيات مبذولة فى مكافحته.

وأعلن وزير الداخلية خلال الجلسة ،أن أجهزة الأمن بالوزارة، قدمت منذ عام 2011 وحتى الآن 850 شهيدا و20 ألف مصاب، لافتا إلى أن الجهاز الأمنى مازال صامدا ويقوم بدوره الوطنى وليس المهنى والوظيفى.