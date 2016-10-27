أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - النائبة / أنيسة حسونة ... تعلمت من د/ مجدي يعقوب الدقة والإلتزام " المواعيد مقدسة " -
السفيرة عزيزة - النائبة / أنيسة حسونة ... تجربتي مع د/ مجدي يعقوب كانت تجربة ثرية جداً -
قبل موقعة "الأبطال".. أجمل صور مشجعات يوفنتوس وبرشلونة -
إصابة مجند برصاص تكفيريين جنوب العريش -
الجيش العراقي: تنظيم الدولة الإسلامية يسيطر على أقل من سبعة في المئة من العراق -
مجموعة السبع ترفض فرض عقوبات على روسيا بعد "الهجوم الكيمياوي" في سوريا -
السيسى يبحث التعاون بمجالات الغذاء والثروة الحيوانية مع وزير الزراعة الألماني -
تعرف على أهم اختصاصات المجلس الأعلى وهيئتي الصحافة والإعلام" (فيديوجراف) -
السفيرة عزيزة - أنيسة حسونة :الإعلام وظيفته أن يشجع مفاهيم الإستنارة "دعونا نحترم المساحات" -
السفيرة عزيزة - النائبة / أنيسة حسونة ... ماذا قالت لأحفادها عندما سألوها عن التفجير الإرهابي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزير الداخلية: نتعرض لمخطط إرهابى ضخم والمساندة الشعبية لمواجهته غير كافية

Google+ Print
وزير الداخلية: نتعرض لمخطط إرهابى ضخم والمساندة الشعبية لمواجهته غير كافية وزير الداخلية: نتعرض لمخطط إرهابى ضخم والمساندة الشعبية لمواجهته غير كافية

>كتب محمد الجالي - سمير حسنى

قال اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية إن حجم المساندة الشعبية فى جهود الدولة لمكافحة الإرهاب ليست كافية، مشيرا ، ،إلى أن الشباب يجب أن يكون له دور أكبر من ذلك فى هذا الملف.

 

وأوضح وزير الداخلية خلال فعاليات جلسة نموذج الدولة المصرية، فى اليوم الثالث والأخير للمؤتمر الوطنى الأول للشباب المنعقد فى مدينة شرم الشيخ، والتى أدارها الكاتب الصحفى محمد الدسوقى رشدى، رئيس التحرير التنفيذى لليوم السابع ،أن تتعرض لمخطط إرهابى ضخم جدا، وهذا المخطط يستهدف استقرار الدولة، وهناك جهد وتضحيات مبذولة فى مكافحته.

 

 وأعلن وزير الداخلية خلال الجلسة ،أن أجهزة الأمن بالوزارة، قدمت منذ عام 2011 وحتى الآن 850 شهيدا و20 ألف مصاب، لافتا إلى أن الجهاز الأمنى مازال صامدا ويقوم بدوره الوطنى وليس المهنى والوظيفى.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر - ملخص الشوط الأول لمباراة بتروجيت أمام الإنتاج الحربي

ستاد مصر - ملخص الشوط الأول لمباراة بتروجيت أمام الإنتاج الحربي

سفير سويسرا: مليار دولار حجم أعمال 100 شركة سويسرية في مصر

سفير سويسرا: مليار دولار حجم أعمال 100 شركة سويسرية في مصر

إسماعيل لـ«النواب»: هناك من يضخ مليارات الدولارات لضرب مصر بالإرهاب

إسماعيل لـ«النواب»: هناك من يضخ مليارات الدولارات لضرب مصر بالإرهاب

السفيرة عزيزة - الكاتبة/عزة هيكل : تلاميذ المدارس الحكومية في قرى مصر الكثير منهم لديهم أمية حقيقية

السفيرة عزيزة - الكاتبة/عزة هيكل : تلاميذ المدارس الحكومية في قرى مصر الكثير منهم لديهم أمية حقيقية