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وقف مراقب جوي بمطار «العلمين» لتركه طائرة السفارة الأمريكية تهبط دون إرشادها

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وقف مراقب جوي بمطار «العلمين» لتركه طائرة السفارة الأمريكية تهبط دون إرشادها وقف مراقب جوي بمطار «العلمين» لتركه طائرة السفارة الأمريكية تهبط دون إرشادها

أرشيفية

أكد مصدر مسؤل بمطار العلمين، على أن الطائرة الخاصة بالسفارة الأمريكية القادمة من مطار القاهرة إلى مطار العلمين، ووالتى كان على متنها السفير الأمريكى والسفير الإنجليزى، قد هبطت فى مطار العلمين وليس مطار برج العرب.

وأن ماحدث هو عدم وجود المراقب الجوى أثناء محادثة قائد الطائرة على برج المراقبة الجوية بمطار العلمين لفترة زمينة، حتى تنبة مراقب جوى أخر لنداء الطائرة عن طريق عمليات المطار، وبالفعل قام بالتواصل مع قائد طائرة السفارة الأمريكية حتى الهبوط فى مطار العلمين .

وأضاف المصدر، أنه تم وقف المراقب الجوى عن العمل، وذلك لحين انتهاء التحقيقات بعد واقعة عدم تواجدة ببرج المراقبة الجوية بمطار العلمين، ومعرفة أسباب تركه مكان عمله.

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