«بني سويف» تعيد تشغيل مصنع «إيديتا» للحلويات عقب توقفه بسبب السكر‎

أعلنت محافظة بني سويف، أن مصنع “إيديتا” للحلويات، بمنطقة كوم أبو راضي، قد استأنف عمله بعد توقفه عن الإنتاج، بعد رفع التحفظ عن السكر، حيث تبين أنه في يوم 20 من الشهر الجاري وفي إطار متابعة إدارة تموين الواسطى لمصانع السلع الغذائية، توجهت حملة إلى المصنع فتلاحظ لها وجود كميات كبيرة من السكر الحر لزوم الإنتاج، فتسرعت الحملة في تقييم الأمر نظرًا لندرة السكر بالأسواق، وحررت عن الواقعة المحضر رقم 9651 إداري مركز الواسطى، وبالعرض على النيابة العامة قررت التحفظ على السكر وطلبت تحريات مباحث التموين عن الواقعة.

وقد اجتمعت اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء برقم 2417 لسنة 2016م، لمتابعة السلع الغذائية برئاسة المهندس شريف محمد حبيب محافظ بني سويف، وعضوية السيد اللواء مساعد وزيرالدخلية مدير أمن بني سويف، وأوصت باتخاذ الإجراءات الفورية لتقصي الأمر، حيث تبين من تحريات قسم مباحث التموين أن السكر حر ومصدره شركة النيل للسكر وأن المخزن الموجود بالمصنع يعد مخرنًا استراتيجيًا، لمجموعة مصانع “إيديتا” للحلويات، والصناعات الغذائية، وبناءً على ذلك قررت النيابة العامة رفع التحفظ عن السكر.

كما أوصت اللجنة بإحالة أعضاء الحملة التموينية للشؤون القانونية بمديرية التموين والتجارة الداخلية، لتحديد المسؤوليات ومجازاة المقصرين.

هذا ومن المقرر أن يقوم المحافظ اليوم الخميس، بزيارة للمصنع بمنطقة كوم أبو راضي لمتابعة تشغيل المصنع والإطمئنان على الوضع القائم به، وذلك في إطار حرص الدولة على تذليل كافة عوائق الاستثمار وحل مشكلاته، والذي ينعكس بشكل كبير على جهودها في تحقيق التنمية وتوفير فرص العمل وزيادة الدخل القومي من حصيلة النقد الأجنبي.

وحضر الاجتماع المحاسب محسن فرغلي وكيل وزارة التموين، و العقيد محمد محفوظ رئيس مباحث التموين، وعدد من مفتشي ومسؤولى قطاع التموين بالمحافظة.