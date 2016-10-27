الصين تعرب عن قلقها من المناورات المستمرة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة

أعربت الصين عن قلقها يوم الخميس بشأن القرار الأخير من جانب كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان لاجراء مناورات مشتركة منتظمة ضد التهديد الصاروخي لكوريا الشمالية، قائلة انه لن يساعد في تحسين الوضع الحالي في شبه الجزيرة الكورية.

وبحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية قال وو تشيان المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية خلال مؤتمر صحفي “أي عمل سواء لتعزيز أو توسيع التدابير العسكرية بالنظر إلى الوضع الحالي في شبه الجزيرة الكورية سيؤدي الى تفاقم المواجهة. ولن يكون مفيدا في حل المشاكل والحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة” .

وقال المتحدث إن الدول المعنية “يجب أن تفعل أشياء كثيرة” من شأنها أن تساعد على الحفاظ على السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية.

وأدلى بهذه التصريحات عندما سئل عن تعليقه على القرار الذي أعلنته سيئول وواشنطن واليابان الأسبوع الماضي لتنظيم تدريبات رصد للصواريخ للتصدي التهديدات من كوريا الشمالية. وقد أجريت هذه المناورات لأول مرة في يونيو في المياه القريبة من هاواي لمواجهة تهديد الصواريخ البالستية المحتمل من كوريا الشمالية.