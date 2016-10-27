أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - النائبة / أنيسة حسونة ... تعلمت من د/ مجدي يعقوب الدقة والإلتزام " المواعيد مقدسة " -
السفيرة عزيزة - النائبة / أنيسة حسونة ... تجربتي مع د/ مجدي يعقوب كانت تجربة ثرية جداً -
قبل موقعة "الأبطال".. أجمل صور مشجعات يوفنتوس وبرشلونة -
إصابة مجند برصاص تكفيريين جنوب العريش -
الجيش العراقي: تنظيم الدولة الإسلامية يسيطر على أقل من سبعة في المئة من العراق -
مجموعة السبع ترفض فرض عقوبات على روسيا بعد "الهجوم الكيمياوي" في سوريا -
السيسى يبحث التعاون بمجالات الغذاء والثروة الحيوانية مع وزير الزراعة الألماني -
تعرف على أهم اختصاصات المجلس الأعلى وهيئتي الصحافة والإعلام" (فيديوجراف) -
السفيرة عزيزة - أنيسة حسونة :الإعلام وظيفته أن يشجع مفاهيم الإستنارة "دعونا نحترم المساحات" -
السفيرة عزيزة - النائبة / أنيسة حسونة ... ماذا قالت لأحفادها عندما سألوها عن التفجير الإرهابي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

بالصور..إزالة تعديات علي أراضي أملاك الدولة والجيش ببني سويف‎

Google+ Print
جانب من الحملة

جانب من الحملة

 

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطي بمحافظة بني سويف، وبالتعاون مع قوات الجيش والشرطة، تعديات علي أراضي تابعة لأملاك الدولة والقوات المسلحة، بناحية أبويط وكوم أبو راضي خارج الزمام بمساحة 30 فدان.

وشملت إزالت التعديات، 250 وحدة، عبارة عن أسوار بارتفاعات مختلفة بنطاق المركز، وشارك في الحملة اللواء محمد جعفر مساعد مدير أمن بني سويف، والعقيد أحمد جلال مندوبًا عن القوات المسلحة، والعميد هشام غريب مأمور مركز الواسطى وعددًا من رجال المباحث ومسؤل أملاك الدولة بالمركز.

unnamed (2)

unnamed (1)

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا