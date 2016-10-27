بالصور..إزالة تعديات علي أراضي أملاك الدولة والجيش ببني سويف‎

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطي بمحافظة بني سويف، وبالتعاون مع قوات الجيش والشرطة، تعديات علي أراضي تابعة لأملاك الدولة والقوات المسلحة، بناحية أبويط وكوم أبو راضي خارج الزمام بمساحة 30 فدان.

وشملت إزالت التعديات، 250 وحدة، عبارة عن أسوار بارتفاعات مختلفة بنطاق المركز، وشارك في الحملة اللواء محمد جعفر مساعد مدير أمن بني سويف، والعقيد أحمد جلال مندوبًا عن القوات المسلحة، والعميد هشام غريب مأمور مركز الواسطى وعددًا من رجال المباحث ومسؤل أملاك الدولة بالمركز.