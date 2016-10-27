«القوى العاملة»: فض إضراب 240 عاملا بشركة «مميكو» بالشرقية

كلف وزير القوي العاملة محمد سعفان، الخميس، مدير مديرية القوي العاملة بالشرقية، بالتفاوض مع إدارة شركة مصر للصناعات الكهربائية والميكانيكية (مميكو) بالعاشر من رمضان، وممثلي العمال لتحقيق مطالبهم المشروعة والقانونية وفض الإضراب .

وتلقي الوزير، بحسب بيان صادر عن الوزارة اليوم، تقريرا عاجل من مدير المديرية خالد المصرية يؤكد إنهاء إضراب 240 عاملا بالشركة بعد التفاوض مع إلإدارة وممثلي العمال، واستجابة الشركة بتطبيق القانون في علاوة غلاء المعيشة ومكافأة نهاية الخدمة، وسيتم زيادة الأجور لجميع العاملين.

وبالنسبة للأرباح السنويه فقد قامت الشركة بصرف نصف شهر في عيد الفطر ونصف شهر آخر في عيد الأضحى، وبالنسبة للجزاءات تبين عدم توقيع جزاءات حتي تاريخه، بالنسبة الإجازات السنوية سيتم صرف المقابل النقدي للرصيد المتبقي مع نهاية عام 2016، أما تطبيق القرار 77 لسنه 2007 سيتم مخاطبة المكتب عما إذا كان ينطبق علي الشركة من عدمه، وفي حالة انطباقه علي نشاط الشركة سيتم التطبيق .