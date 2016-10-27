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وفاة اللواء جمال حمّاد مؤرخ الثورة عن عمر يناهز 95 عامًا

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وفاة اللواء جمال حمّاد مؤرخ الثورة عن عمر يناهز 95 عامًا وفاة اللواء جمال حمّاد مؤرخ الثورة عن عمر يناهز 95 عامًا

توفى اليوم الخميس، المؤرخ العسكري اللواء أركان حرب جمال حمّاد، عن عمر يناهز 95 عامًا، وستشيع جنازة الفقيد الراحل من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين عقب صلاة العصر.

والفقيد الراحل أحد الضباط الأحرار وقد تقلد العديد من المناصب منها، أركان حرب سلاح المشاه قبل قيام ثورة 23 يوليو، الملحق العسكري بالعراق والأردن وسوريا ولبنان، كبير معلمى الكلية الحربية، قائد معهد المشاه، رئيس هيئة الخبراء باليمن، قائد منطقة العريش العسكرية، محافظ كفر الشيخ، محافظ المنوفية، وأصدر عدة كتب عن ثورة يوليو وأسرارها حتى لقب بمؤرخ الثورة.

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