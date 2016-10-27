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مستثمر لـ"السيسى": "عمرنا ما هنخذلك.. أنت رجعت لنا بلدنا وكرامة العرب"

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مستثمر لـ"السيسى": "عمرنا ما هنخذلك.. أنت رجعت لنا بلدنا وكرامة العرب" مستثمر لـ"السيسى": "عمرنا ما هنخذلك.. أنت رجعت لنا بلدنا وكرامة العرب"

>كتب سمير حسنى- عامر مصطفى- محمد شعلان

قال هشام على، رئيس جمعية مستثمرى جنوب سيناء، إن مدينة شرم الشيخ تضاهى أى مدينة فى العالم، مؤكدا أنه لا توجد مدينة فى العالم تشبه مدينة السلام،  قائلا "شرم الشيخ ممكن تأكل وكانت بالأمس يعتمد عليها الاقتصاد المصرى بجانب قناة السويس".

 

وأكد رئيس جمعية مستثمرى جنوب سيناء، فى كلمة خلال لقاء السيسى مع مستثمرى شرم الشيخ وبعض العاملين بالسياحة، علمهم بأن مصر مستهدفة وتقع تحت حصار اقتصادى غير معلن.

 

واختتم المستثمر هشام على، كلامه بتوجيه الحديث للرئيس قائلا "عمرنا ما هنخذلك أنت رجعت لنا بلدنا.. وكرامة العرب".


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