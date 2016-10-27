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حنا توما يقدّم مجموعة ملكية ضمن أسبوع الموضة في بيروت

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الإثنين 24-10-2016 19:02

عاشقات الموضة والأناقة كن على موعد في اليوم الأخير من أسبوع الموضة في بيروت مع عرض للمصمّم حنا توما. وأمام لوح أسود كتب عليه اسم الدار باللون الأبيض، تهادت العارضات بفساتين فاخرة بأقمشتها وتصاميمها. ربيع العام المقبل جاء منعشاً ومزهراً في مجموعة توما، حيث ارتدت الفساتين لوحة ألوان زاهية، وتزيّنت الأقمشة بالورود والأزهار المتفتّحة، لتنبئنا بموسم مرح ملؤه الفرح والانتعاش. ولم تغب عن التصاميم لمسة الترف من خلال التطريزات الغنيّة التي عكست حرفية المصمّم وإبداعه.
شاهدي الصور والفيديو لتتعرّفي أكثر على أجواء عرض حنا توما في أسبوع الموضة في بيروت.

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سيدتي