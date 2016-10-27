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حملة "ليدي ديور" الجديدة مستوحاة من الأزهار

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الأربعاء 26-10-2016 16:35

يستوحي "كريستيان ديور" Christian Dior حس الشكل والألوان من الازهار الذي سحر به النساء حول العالم عند افتتاح دار أزيائه.
وقد التقطت عدسة "كريغ ماكدين" صور الممثلة وملهمة "ديور" Dior "ماريون كوتيار" Marion Cotillard وهي ترتدي التصاميم من مجموعة "كروز" Cruise لسنة 2017 بالألوان القويّة أو التطريزات المرهفة وتحمل حقيبة الدار الأيقونيّة "ليدي ديور" Lady Dior، بالإضافة إلى حقيبة مصنوعة من الجلد الأسود أو الأحمر الساطع، مع رباط مخصّص بـشعارات تجلب الحظ تجسّد أحرف اسمها الأولى، أو تحمل حقيبة مصنوعة من الجلد الفريد الأخضر مع نقشات الأزهار.

شاهدي الصور المرفقة وتعرّفي معنا على حملة "ليدي ديور" Lady Dior الجديدة

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