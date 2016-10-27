أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - النائبة / أنيسة حسونة ... تعلمت من د/ مجدي يعقوب الدقة والإلتزام " المواعيد مقدسة " -
السفيرة عزيزة - النائبة / أنيسة حسونة ... تجربتي مع د/ مجدي يعقوب كانت تجربة ثرية جداً -
قبل موقعة "الأبطال".. أجمل صور مشجعات يوفنتوس وبرشلونة -
إصابة مجند برصاص تكفيريين جنوب العريش -
الجيش العراقي: تنظيم الدولة الإسلامية يسيطر على أقل من سبعة في المئة من العراق -
مجموعة السبع ترفض فرض عقوبات على روسيا بعد "الهجوم الكيمياوي" في سوريا -
السيسى يبحث التعاون بمجالات الغذاء والثروة الحيوانية مع وزير الزراعة الألماني -
تعرف على أهم اختصاصات المجلس الأعلى وهيئتي الصحافة والإعلام" (فيديوجراف) -
السفيرة عزيزة - أنيسة حسونة :الإعلام وظيفته أن يشجع مفاهيم الإستنارة "دعونا نحترم المساحات" -
السفيرة عزيزة - النائبة / أنيسة حسونة ... ماذا قالت لأحفادها عندما سألوها عن التفجير الإرهابي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

"بيام" : متجرك في راحة منزلك!

Google+ Print

الخميس 20-10-2016 10:48

تحمل علامة "بيام" مفهوماً متميّزاً جديد للبيع بالتجزئة، أسّسته بييريت يمّين في الإمارات العربية المتّحدة. تقدّم لك هذه العلامة الفريدة مجموعة تصاميم عصرية رائعة، تمّ اختيارها بعناية فائقة، مع شغف حقيقي بالأسلوب الراقي وآخر صيحات الموضة. إنّها عبارة عن تشكيلة قطع تحمل توقيع ماركات إيطالية جميلة تُباع فقط من خلال الفعاليات الخاصّة و/أو في منزلك؛ فالفكرة خلف المفهوم هي: "متجرك في راحة منزلك".
تسعى علامة "بيام" أن تتوسّع تدريجياً في أنحاء البلاد وتنشر فرادة مفهومها وخدماتها على نطاق أوسع. ستُرسل قطع "بيام" إلى منزل العميلة بحضور منسّقة أزياء، لتتمكّن السيّدة من تجربة الموديلات الاستثنائية وتبتاعها بعدما تختار ما يعجبها ويناسبها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي