"بيام" : متجرك في راحة منزلك!

تحمل علامة "بيام" مفهوماً متميّزاً جديد للبيع بالتجزئة، أسّسته بييريت يمّين في الإمارات العربية المتّحدة. تقدّم لك هذه العلامة الفريدة مجموعة تصاميم عصرية رائعة، تمّ اختيارها بعناية فائقة، مع شغف حقيقي بالأسلوب الراقي وآخر صيحات الموضة. إنّها عبارة عن تشكيلة قطع تحمل توقيع ماركات إيطالية جميلة تُباع فقط من خلال الفعاليات الخاصّة و/أو في منزلك؛ فالفكرة خلف المفهوم هي: "متجرك في راحة منزلك".

تسعى علامة "بيام" أن تتوسّع تدريجياً في أنحاء البلاد وتنشر فرادة مفهومها وخدماتها على نطاق أوسع. ستُرسل قطع "بيام" إلى منزل العميلة بحضور منسّقة أزياء، لتتمكّن السيّدة من تجربة الموديلات الاستثنائية وتبتاعها بعدما تختار ما يعجبها ويناسبها.