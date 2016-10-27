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القبض على شابين قاما بالتنقيب عن الآثار بالدرب الأحمر

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القبض على شابين قاما بالتنقيب عن الآثار بالدرب الأحمر القبض على شابين قاما بالتنقيب عن الآثار بالدرب الأحمر

في إطار خطة الإدارة العامة لمباحث القاهرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها منعا وكشفا ومن خلال تنفيذ الشق الخاص بمتابعة جهود ضبط قضايا التنقيب عن الآثار ، أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر وردت له معلومات مفادها قيام كلا من : ـ

إسلام محمد عبد الحليم على داود سن 39 طالب ومقيم 16 حارة التخت من شارع القلعة دائرة القسم، وأحمد عبده محمد عبده سن 20 طالب ومقيم 10 شارع المدرسة المشتركة ـ دائرة قسم شرطة البساتين بالتنقيب عن الآثار بالعقار الكائن محل سكن الأول وملك والده باستهدافهما تمكن من ضبطهما حال توجداهما بالعقار وبحوزتهما ( حبل بطول 25 متر ، معدات بناء ، جاكوش ، 2 سلم خشبى ، كوريك ، عتلة حديدية ، غلق ) وتبين مواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد التنقيب عن الآثار.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق0 حفره قطرها 5 متر بعمق 12 متر.

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