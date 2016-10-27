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أحد المستثمرين لـ"السيسى": "احنا صامدين..والمؤتمرات بتدينا قبلة حياة"

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أحد المستثمرين لـ"السيسى": "احنا صامدين..والمؤتمرات بتدينا قبلة حياة" أحد المستثمرين لـ"السيسى": "احنا صامدين..والمؤتمرات بتدينا قبلة حياة"

>كتب سمير حسنى- عامر مصطفى- محمد شعلان

وجه هشام على، رئيس جمعية مستثمرى جنوب سيناء، رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال لقاء مع مستثمرى شرم الشيخ وبعض العاملين بالسياحة، قائلا "احنا صامدين ومؤمنين.. والبلد دى كل مستثمر موجود فيها تربطه علاقة بسيناء".

وأكد "على" فى كلمته بلقاء المستثمرين، أن سيناء تربطهم بها علاقة وجدانية غير عادية وليس الموضوع منحصر فى الاستثمار فقط، مضيفا "عايزين الاستثمار فى عهدك اللى أعطانا الأمل.. وبتدينا فى كل مؤتمر فى شرم الشيخ قبلة حياة جديدة من خلال المؤتمرات المتتالية التى يتم تنظيمها "، مهنئا الرئيس على نجاح المؤتمر.


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