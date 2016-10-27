جهود شعبية وأمنيه تنهى خصومة ثأريه بين الرشايدة والهتايمة بأبوتشت

نجحت الجهود الشعبية والتنفيذية والأمنية بمركز أبوتشت شمال محافظة قنا بالتنسيق مع لجنة المصالحات برئاسة الشيخ أحمد عبد اللطيف الكلحي، مدير إدارة أوقاف أبوتشت، فى إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي " الرشايدة" و" الهتايمة" بقرية الطود، التابعة للأوسط سمهود بمركز أبوتشت.

وترجع أحداث الخصومة إلى عام 2014 عندما لقي صلاح زيدان كمال الدين ( 53 عامًا)، مصرعه، بسبب خلافات عائلية، وتمكنت الجهود الأمنية والشعبية، من إنهاء الخلافات بين العائلتين، بعد عقد العديد من الجلسات، لإقناع الطرفين بالصلح وسلّم اليوم محمد عبد الحي أحمد المتهم في القضية، "القودة" لأهل المجني عليه ، معلنين إنهاء الخلافات.

جاء ذلك بحضور الالاف من اهالى مركز أبوتشت و اللواء مجدي القاضي، نائب مدير أمن قنا لقطاع الشمال، والعقيد أحمد فجر، رئيس فرع البحث الجنائي، واللواء عصام بركات، عضو مجلس النواب عن الدائرة.