جامعة طنطا تنظم ندوة للطلاب عن الإرهاب ومخاطره

نظمت جامعة طنطا، اليوم الخميس، بقاعة المؤتمرات بإدارة الجامعة، ندوة لطلاب الجامعة حول الإرهاب ومخاطره، بحضور الدكتور إبراهيم سالم القائم بأعمال رئيس الجامعة والدكتور مدثر أبو الخير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمستشار العسكرى للمحافظة.

وخلال الندوة قال العميد أركان حرب أسامة الجمال، المحاضر بالكليات والمعاهد العسكرية، إن الإرهاب ينحصر فى مناطق محدودة بشمال سيناء، وتوجد بها قله متطرفة تحاربها قوات الشرطة المصرية بمساندة رجال القوات المسلحة ونراعى الدقة فى مواجهة العناصر المتطرفة حفاظًا على أرواح المدنيين الأبرياء ونضحى بأرواح أبنائنا من أجل القضاء على هذه العناصر الإجرامية.

وأكد العميد أسامة الجمال، أن قوة الجيش المصرى تضاعفت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومصر تشهد تحديات داخليا وخارجيا، لافتا إلى أن مصر والدول العربية دخلوا فى حرب الجيل الرابع من خلال محاولات نشر الفتن بين طوائف الشعب، مؤكدا أن مصر هى الدولة الوحيدة المكتملة الأركان لها رئيس يحكمها ودستور وبرلمان وجيش يحميها ولن تستطيع أى قوى خارجية أن تقترب مصر لأن لها درع وسيف يحميها ويحمى حدودها وأراضيها.

واستنكر "الجمال" ما قام به ترك الشباب لمصر والسفر فى رحلات هجرة غير شرعية إلى أوربا وتعريض أرواحهم للموت، مطالبا الشباب بالصبر والعمل فى أرض مصر والبحث عن لقمة العيش والسعى لتحقيق أحلامهم.