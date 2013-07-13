ريال مدريد: إياراميندي خطوة في مشروعنا للاستعانة بالمواهب

مدريد، (إفي): قال رئيس نادي ريال مدريد الإسباني فلورنتينو بيريز يوم السبت إن انضمام أسيير إياراميندي لاعب ريال سوسييداد إلى صفوف فريقه تعكس رغبته في الاستعانة بالمواهب لتعزيز مشروعه الرياضي.

وقال بيريز، خلال تقديم إياراميندي لاعبا جديدا في صفوف ريال مدريد، "نواصل العمل، نجعل مشروعنا الرياضي أكثر تكاملا يوما بعد اليوم. ونقوم بذلك بحثا عن كرة القدم الرائعة التي يريدها مديرنا الفني كارلو أنشيلوتي ولتحقيق أحلام مشجعينا".

ويرى بيريز أن انضمام إياراميندي للنادي الملكي يقطع "خطوة جديدة في طريق الاستعانة بلاعبين موهوبين"، مشيرا "كلنا كنا نريد أن يكون هنا، وهو كان يرغب في التواجد".

وأبرز رئيس ريال مدريد الدور الذي قام به اللاعب في بطولة كأس الأمم الأوروبية للشباب تحت 21 عاما، والتي فاز بها المنتخب الإسباني.

وتابع "أنت تأتي من أرض لاعبين كبار وتقاليد نحترمها نحن محبو الرياضة. أشعر بامتنان لرئيس ريال سوسييداد".

وأضاف أن بكاء إياراميندي في المؤتمر الصحفي الأخير الذي عقده في ريال سوسييداد الجمعة "يشرف" اللاعب.

ومن جانبه أقر اللاعب بأنه "يوم خاص للغاية" بالنسبة إليه، مشيرا إلى ان اللعب في صفوف ريال مدريد "انجاز كبير للغاية" خاصة بعد أن كان معتقدا قبل أيام أنه لن يرتدي سوى قميص ريال سوسييداد.

وأوضح "لم يكن القرار سهلا بالنسبة إلي، ففي ريال سوسييداد أمضيت الكثير من اللحظات الجميلة. أمضيت هناك 12 عاما منذ طفولتي. أنا ممتن للفريق ولجمهوره على كل الحب"، متعهدا بـ"بذل كل ما في وسعه" مع النادي الملكي.

وتقدر قيمة الشرط الجزائي في صفقة لاعب المنتخب الإسباني تحت 21 عاما بنحو 30 مليون يورو، فضلا عن الضرائب التي ترفع قيمته إلى 38.5 مليون يورو.