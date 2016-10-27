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الأحد المقبل.. «حجازي» يتحدث عن «شوشة» في بيت الشعر

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الأحد المقبل.. «حجازي» يتحدث عن «شوشة» في بيت الشعر الأحد المقبل.. «حجازي» يتحدث عن «شوشة» في بيت الشعر

الشاعر الراحل فاروق شوشة – أرشيفية

يقيم بيت الشعر العربي”مركز إبداع الست وسيلة”، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتورة نيفين الكيلاني، صالون الشاعر الكبير أحمد عبد المعطي حجازي، وذلك في تمام السابعة من مساء الأحد المقبل.

ويتحدث حجازي – في الصالون – عن الشاعر الراحل فاروق شوشة ومشواره الفني، والصداقة التي جمعت بينهما طوال عقود.

ويستعرض حجازي، أهم أعمال فاروق شوشة الفنية، فيما يتحدث عن شوشة ولغته الشعرية وعلاقته بالصحافة والأنشطة المختلفة التي كان يقوم بها.

ومن المقرر أن يشارك في الصالون عدد من الشعراء والنقاد محمد إبراهيم أبو سنة، الدكتور حسن طلب، الدكتور محمد عبد المطلب، محمد سليمان ، ويقدم الصالون الشاعر السماح عبد الله.

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