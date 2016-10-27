مصر تشارك في الاجتماع الوزاري لتجمع المحيط الهندي

ترأس السفير عمرو معوض، سفير مصر في إندونيسيا، الوفد المصري المُشارك في أعمال الدورة الـ 16 للاجتماع الوزاري لتجمع المحيط الهندي، الذي عقد في بالي خلال الفترة من 26 – 27 الجاري.

وافتتحت أعمال الدورة – وفقًا للبيان الصادر اليوم الخميس – وزيرة الخارجية الإندونيسية، باعتبار أن إندونيسيا تتولى رئاسة الدورة الحالية للتجمع بمشاركة سكرتير عام التجمع ووزراء خارجية أستراليا، الهند، وجنوب أفريقيا، فضلًا عن كبار المسئولين بالدول الأعضاء بالتجمع.

وألقى “معوض”كلمة مصر في أعمال الجلسة الافتتاحية، حيث تناول فيها إمكانية الاستفادة من التجمع في إقامة مشروعات مشتركة في المجالات الاقتصادية والتجارية في ظل عضوية عدد من الاقتصاديات البازغة في التجمع وعلى رأسها الهند وإندونيسيا، بالإضافة إلى الصين كشريك حوار، فضلًا عما يتيحه التجمع من فرص لتنشيط السياحة من الدول الأعضاء في الرابطة إلى مصر.

وأوضح سفير مصر، المشاركين بالفرص الواعدة والمشروعات المتاحة بمحور قناة السويس، وذلك بعد أن قام التجمع بتحديد مجالات ذات أولوية يمكن أن تشهد اختراقًا في أعمال التجمع وهي:” السلامة البحرية والأمن الإقليمي، إدارة المصائد السمكية، تيسير التجارة والاستثمار، التعاون في العلوم والتكنولوجيا، خفض مخاطر الكوارث الطبيعية، وتنشيط السياحة، بالإضافة إلى الاقتصاد الأزرق وتمكين المرأة”.

يُشار إلى أن مصر إنضمت كشريك حوار إلى الرابطة في عام 1999، أخذًا في الاعتبار أن نسبة كبيرة من سفن الحاويات تمر من البحر الأحمر وقناة السويس بإعتبارهما الإمتداد الطبيعي للمحيط الهندي، وشاركت في دوراته المختلفة منذ ذلك الوقت.