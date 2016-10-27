مقتل 9 مدنيين بريف دمشق جراء قصف للنظام السوري

قتل 9 مدنيين وجرح العشرات، اليوم الخميس، جراء قصف صاروخي شنته قوات النظام السوري على مدينة دوما بريف دمشق.

وقال مصدر في الدفاع المدني، إن القصف استهدف عدداً من الأحياء السكنية في المدينة، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وجرح عشرات آخرين، بحسب وكالة الأناضول.

وأوضح المصدر مفضلاً عدم الكشف عن هويته لدواع أمنية، أن أحد الصواريخ سقط على الطريق العام شرقي المدينة، ما أدى إلى احتراق عدد من السيارات.

وأشار إلى أن فرق الإطفاء قامت بإخماد الحرائق التي خلفها القصف.

ودوما، هي أحد أكبر مدن الغوطة الشرقية للعاصمة دمشق، ومن أوائل المدن التي شهدت مظاهرات مناهضة للنظام السوري عند انطلاق الثورة في البلاد في مارس2011.

ونالت المدينة النصيب الأكبر من قصف النظام على الغوطة، حيث وقعت فيها العديد من المجازر، أكبرها تلك التي استهدفت سوقها في 16 أغسطس 2015، وقتل فيها أكثر من 110 أشخاص وأصيب 300 آخرين.

ويخضع الجزء الأكبر من الغوطة، الذي تسيطر عليه المعارضة المسلحة، للحصار من قبل قوات النظام منذ نحو ثلاثة أعوام، إلى جانب تعرضها لقصف متواصل من طائرات النظام، أسفر عن مقتل آلاف المدنيين فيها.