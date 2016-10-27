أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - النائبة / أنيسة حسونة ... تعلمت من د/ مجدي يعقوب الدقة والإلتزام " المواعيد مقدسة " -
السفيرة عزيزة - النائبة / أنيسة حسونة ... تجربتي مع د/ مجدي يعقوب كانت تجربة ثرية جداً -
قبل موقعة "الأبطال".. أجمل صور مشجعات يوفنتوس وبرشلونة -
إصابة مجند برصاص تكفيريين جنوب العريش -
الجيش العراقي: تنظيم الدولة الإسلامية يسيطر على أقل من سبعة في المئة من العراق -
مجموعة السبع ترفض فرض عقوبات على روسيا بعد "الهجوم الكيمياوي" في سوريا -
السيسى يبحث التعاون بمجالات الغذاء والثروة الحيوانية مع وزير الزراعة الألماني -
تعرف على أهم اختصاصات المجلس الأعلى وهيئتي الصحافة والإعلام" (فيديوجراف) -
السفيرة عزيزة - أنيسة حسونة :الإعلام وظيفته أن يشجع مفاهيم الإستنارة "دعونا نحترم المساحات" -
السفيرة عزيزة - النائبة / أنيسة حسونة ... ماذا قالت لأحفادها عندما سألوها عن التفجير الإرهابي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

البورصة المصرية تربح 4.6 مليار جنيه في ختام تعاملات الأسبوع

Google+ Print
البورصة المصرية تربح 4.6 مليار جنيه في ختام تعاملات الأسبوع البورصة المصرية تربح 4.6 مليار جنيه في ختام تعاملات الأسبوع

البورصة المصرية – أرشيفية

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع.

وربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 4.6 مليار جنيه خلال جلسة تداول اليوم ليغلق عند مستوى 411,056 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر إيجى إكس 30″ بنسبة 1.04%، وصعد مؤشر “إيجي إكس 50″ بنسبة 1.84% ، وقفز مؤشر “إيجى إكس 20″ بنسبة 1.51%، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70″ بنسبة 1.48%، وكذلك مؤشر “إيجى إكس 100″ الأوسع نطاقًا بنسبة 0.94%.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا