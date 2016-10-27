البورصة المصرية تربح 4.6 مليار جنيه في ختام تعاملات الأسبوع

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع.

وربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 4.6 مليار جنيه خلال جلسة تداول اليوم ليغلق عند مستوى 411,056 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر إيجى إكس 30″ بنسبة 1.04%، وصعد مؤشر “إيجي إكس 50″ بنسبة 1.84% ، وقفز مؤشر “إيجى إكس 20″ بنسبة 1.51%، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70″ بنسبة 1.48%، وكذلك مؤشر “إيجى إكس 100″ الأوسع نطاقًا بنسبة 0.94%.