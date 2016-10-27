5 نقاط للحفاظ على صحة طفلك هذا الشتاء

مع انخفاض درجات الحرارة وتغيير الموسم تكثر الأمراض وخاصة بين الأطفال، إليك أهم 5 نقاط للمحافظة على صحة طفلك هذا الشتاء:



1. غسل اليدين: احرصي على نظافة يد طفلك، فغسل اليدين من أكثر الوسائل فعالية لتجنب انتشار الفيروسات وميكروبات المعدة، يجب أن تكون أظافر يدي طفلك قصيرة، وعلّمي طفلك منذ مرحلة الطفولة المبكرة أهمية غسل اليدين جيداً، بإمكانك شراء الصابون الذي يكون في عبوات خاصة بالأطفال، حيث تحتوي على أشكال شخصيات الكرتون المحببة لديهم، فهذا سيشجعهم على غسل اليدين، كذلك احرصي على أن تكوني وجميع أفراد العائلة مثالاً جيداً للطفل، فعندما يراكم تهتمون بغسل اليدين خاصة بعد استخدام المرحاض وقبل تناول الطعام وتحضيره فسيقلدكم، تذكّري أنه ليس من الضروري شراء الصابون الذي يحتوي على مضادات البكتيريا، الغسل الجيد باستخدام الصابون العادي يفي بالغرض.

2. لقاح الزكام: الهيئات الطبية المتخصصة في الغرب تنصح بأهمية لقاح الزكام للأطفال، خاصة للأطفال الذين يشكون من وضع صحي يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض والالتهابات؛ لذا تحدثي مع طبيب الأسرة إن كنت تشعرين بأن طفلك قد يحتاج لهذا اللقاح.

3. الخضر والفواكه: تناول الخضر والفواكه يومياً مهم جداً لتقوية الجهاز المناعي، احرصي على أن يتناول طفلك 5 قطع على الأقل من الفواكه والخضر يومياً، إن كان طفلك صعب الإرضاء فحاولي أن تبتكري في تقديم الخضر والفواكه كأن تصنعي له أسياخ الفواكه، أو جهّزي معه طبقاً صغيراً من السلطة يحتوي على ألوان قوس قزح بتشكيل الخضر، بإمكانك أيضاً تقديم الفواكه ممزوجة مع اللبن الرائب أو الكاسترد.

4. النشاط والهواء الطلق: النشاط والحركة يقويان الجهاز المناعي، والأطفال دون عمر الخامسة بحاجة لأن يتحركوا ويقوموا بأنشطة جسدية لمدة 3 ساعات على الأقل يومياً، لا يعني أن تكون 3 ساعات متواصلة بل مقسمة على مدار اليوم، من عمر 5 سنوات إلى عمر 18 عاماً يحتاج الطفل إلى ساعة يومياً لممارسة أي نشاط بدني يحبه، ولكن ينصح خبراء الصحة البريطانيون بتمارين الأيروبيكس للمرونة وتنشيط الدورة الدموية، المشي كذلك خاصة في الأماكن الخارجية يحسّن المزاج؛ بسبب استنشاق الأوكسجين والتعرض إلى الضوء الطبيعي، تذكري أن تتجنبي النشاطات الخارجية عندما يكون الجو ممطراً أو الرياح شديدة.

5. الفيتامينات: قد لا يحصل طفلك على الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها من الطعام الذي يتناوله؛ لذا تناول جرعات الفيتامينات المساعدة ضرورية جداً للحفاظ على صحته، وصحة جهازه المناعي.