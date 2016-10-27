بالأسعار.. أنواع المشدِّ الحراري بعد شهر من الولادة

المشد الحراري للبطن، من وسائل التخسيس، التي يستخدمها الناس بهدف خسارة الوزن؛ حيث يلف حول البطن عند ممارسة التمارين الرياضيَّة لحرق نسبة عالية من الدهون، التي تتراكم في هذه المنطقة من الجسم. وهو يعطي نتيجة واضحة خلال فترة قصيرة من الاستعمال، ومتوفر بأشكال مختلفة مثل، الشورت الحزام، والمشد الحراري الكامل.



• أنواعه وأسعاره:

ـ وست بلت: هو حزام حراري سهل الاستخدام به حجم واحد يناسب كل المقاسات، مصنوع من خامات عالية الجودة وسعره 80 ريالاً.

ـ فورمسي: مشد حراري تنتجه شركة تركيَّة. متوفر بأشكال متعدِّدة مثل، حزام البطن شورت، والمشد الحراري الكامل. يستخدم بعد الولادة القيصريَّة، ويعمل على شدِّ الجسم ويمنع تكون السيلوليت. يفضل عدم استخدامه أكثر من 12 ساعة، ويجب الالتزام بتعليمات الغسيل حتى يعيش لفترة أطول، سعر حزام البطن 90 ريالاً، وسعر المشد الحراري الكامل 290 ريالاً.

ـ سانكوم: شورت حراري صناعة سويسريَّة يساعدك على الحصول على سنتيمترات أقل. سهل في ارتدائه تحت الملابس اليوميَّة، وهو مبطن بحزام سيليكون ويمنع الانزلاق خلال ممارسة الرياضة. سعره 320 ريالاً.

ـ لتس: شورت حراري يمنحك جسماً أكثر رشاقة. يعمل على كسر وحرق الدهون الزائدة ومصمم خصيصاً لتماسك الفخذين والأرداف وأسفل الظهر. سعره 200 ريال.

ـ فيبروشب: حزام حراري يساعد على علاج المفاصل والروماتويد. يعمل بالاهتزاز ويساعد على إزالة الدهون للحصول على الجسم المثالي، الذي تحلم به كل سيدة. هذا الحزام لديه تحكم العرض الرقمي LED يعمل بالريموت وسعره 120 ريالاً.



• أضرار الاستخدام الخاطئ للحزام والشورت الحراري:

ـ لا يسمح للرئتين بالتوسع ويؤدي في النهاية إلى صعوبة التنفس.

ـ يؤدي إلي حدوث تشنج في القسم الأوسط من الجسم، ويضر بالتالي الأعضاء الموجودة في هذه المنطقة فيقوم بالضغط عليها.

ـ يضر أعصاب الفخذ ويتسبب بالآلام فيه وفي البطن خاصة بعد ارتدائه لوقت طويل.

ـ المشد الحراري يؤدي إلى زيادة حرارة الجسم وزيادة العرق، لذلك يمكن أن يسبب جفاف الجسم.

ـ يعيق المشد عمليَّة النمو في سن المراهقة، وله تأثير سلبي على عضلات الجسم ما يعرضها للعديد من المخاطر الصحيَّة المحتملة.