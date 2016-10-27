محكمة بحرينية تصدر أحكاما على 22 متهما بالإرهاب

أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة البحرينية، اليوم الخميس، أحكاما على 15 متهما فى قضايا إرهابية وقضت بإسقاط الجنسية عنهم جميعا.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) عن رئيس النيابة عيسى الرويعى بنيابة الجرائم الإرهابية، قوله، أن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت أحكاما على 15 متهماً فى قضايا تأسيس جماعة والانضمام إليها وتمويل الإرهاب وإحداث تفجير ووضع أجسام محاكيه لأشكال المتفجرات والحرق تنفيذا لغرض إرهابى وجنح التجمهر والشغب وحيازة عبوات قابلة للاشتعال.

وأوضح أنه تمت معاقبة المتهمين الأول والثالث والرابع عشر بالسجن المؤبد مع تغريم كل منهم مبلغ وقدره 200 ألف دينار عما نسب إليهم من اتهام ومعاقبة المتهمين الثانى والرابع بالسجن مدة 15 سنة عما اسند إليهم من اتهام ومعاقبة كل من المتهمين الخامس والسابع والثامن عشر بالسجن مده 10 سنوات عما اسند إليهم من اتهام ومعاقبة المتهمين السادس والثامن والتاسع والعاشر والحادى عشر والثالث عشر والخامس عشر بالسجن لمدة سبع سنوات عما اسند إليهم من اتهام وقضت بإسقاط الجنسية عن المتهمين جميعاً من الأول حتى الخامس عشر ومصادرة المضبوطات.

وفى نفس السياق، قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بالسجن 15 عاما على 7 متهمين فى قضية الشروع فى القتل، لتنفيذ أغراض إرهابية.

وقال رئيس النيابة عيسى الرويعى بنيابة الجرائم الإرهابية "إن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكمها على 7 متهمين فى قضية الشروع فى القتل، والحرق الجنائى، تنفيذاً لأغراض إرهابية، والتجمهروالشغب وحيازة العبوات القابلة للاشتعال، بمعاقبة جميع المتهمين بالسجن لمدة 15 عاما، لكل منهم عما أسند لهم من اتهام وإلزامهم متضامنين بدفع مبلغ عشرة آلاف ومائتين دينار قيمة التلفيات.

من ناحية أخرى أصدرت محكمة الاستئناف العليا الأولى بالبحرين اليوم الخميس، حكماً بإجماع الآراء برفض وتأييد الحكم المستأنف على 61 متهما بجناية تأسيس وتنظيم وإدارة جماعة على خلاف القانون.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية بنا عن رئيس نيابة الجرائم الإرهابية عيسى الرويعى قوله أن المحكمة قد أصدرت حكماً بإجماع الآراء برفض وتأييد الحكم المستأنف على 61 متهما بجناية تأسيس وتنظيم وإدارة جماعة على خلاف القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بوحدتها الوطنية.

يذكر أن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت حكما بتاريخ فى 14 مايو 2015 بمعاقبتهم بالسجن المؤبد لخمسة متهمين والسجن لمدة 15 سنة لـ22 متهما، والسجن لمدة 10 سنوات لـ28 متهما والسجن لمدة 3 سنوات لمتهم واحد وإسقاط الجنسية عن 55 متهما وإبعاد متهم واحد نهائياً عن البلاد بعد تنفيذ الحكم وبمصادرة المضبوطات.