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بعد مطاردة مثيرة.. القبض على 17 إثيوبيا دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية

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بعد مطاردة مثيرة.. القبض على 17 إثيوبيا دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية بعد مطاردة مثيرة.. القبض على 17 إثيوبيا دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية

> كتب إبراهيم أحمد

تمكن رجال الشرطة بمديرية أمن القاهرة، من ضبط سيارة ربع نقل عقب الاشتباه فيها ومطاردتها لمحاولة قائدها الهروب، وتبين أن بداخلها 17 إثيوبيا أثناء اختبائهم بالصندوق الخلفى للسيارة، وتبين أنهم دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية عن طريق وادى حلفا بالسودان.

البداية كانت أثناء تواجد الخدمات الأمنية وبصحبتهم مساعد بحث صلاح حسن شلبى من قوة إدارة تأمين الطرق والمنافذ، والمعين بكمين 15 مايو، وأثناء قيامه باستيقاف السيارة رقم ص و ط 2396 ماركة نيسان ربع نقل، لاذا قائدها بالفرار، فقام فرد البحث بمطاردتها وإطلاق عيار نارى تجاه السيارة، ما أدى إلى إتلاف الإطار الخلفى الأيمن وتوقف السيارة أمام كمين القومية للأسمنت بدائرة قسم شرطة 15 مايو.

وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على رخصة قيادة باسم "محمد ع س" والمقيم فى أسوان، ورخصة تسيير السيارة باسم "مصطفى م م" والمقيم فى أسوان، كما تم ضبط  17 شخصا "إثيوبى الجنسية"، أثناء اختبائهم بالصندوق الخلفى للسيارة، والذى كان مغطى بقطعة من القماش.

ومن خلال الفحص تبين دخول الإثيوبيين البلاد بطريقة غير شرعية عن طريق وادى حلفا بالسودان، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.

 

الأثيوبيين-هجرة-غير-شرعية

 


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