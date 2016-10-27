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وزير الطيران: أخبار إيجابية قريبًا بشأن عودة الرحلات بين مصر وروسيا

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وزير الطيران: أخبار إيجابية قريبًا بشأن عودة الرحلات بين مصر وروسيا وزير الطيران: أخبار إيجابية قريبًا بشأن عودة الرحلات بين مصر وروسيا

>(أ.ش.أ)

قال وزير الطيران المدنى، شريف فتحى، إن الوزارة منشغلة حاليًا بعدد من الملفات الهامة على رأسها تجديد أسطول شركة للطيران، إضافة إلى تعزيز البنية الأساسية كركيزة لاستعادة حركة الطيران إلى سابق عهدها بين مصر والدول التى تشكل أساس حركة السياحة.

 

وأضاف وزير الطيران، فى تصريحات صحفية على هامش مشاركته فى اليوم الثالث من أعمال المؤتمر الوطنى الأول للشباب بشرم الشيخ، أن هناك عدة أطراف دولية على رأسها الجانب الروسى والبريطانى تأخذ وقتها فى اتخاذ القرار بشأن عودة حركة الطيران بينها وبين مصر إلى سابق عهدها قبل حادث الطائرة الروسية، مشيرا إلى أن هناك أخبار جديدة وإيجابية ستعلن قريبا فى هذا الشأن.

 

وعن انطباعه بخصوص مشاركات الشباب فى المؤتمر، قال إن المشاركة فى حد ذاتها جيدة جدا، وإن كل الأفكار محل احترام، لافتا إلى وجود أفكار جيدة جدًا، ولكن التحدى ليس فى الفكرة ولكن فى إمكانات تطبيقها.

 

وعما صدر من بعض الوزراء من دعوة لبعض الشباب المشارك للتواصل فى مقرات الوزارات بعد انتهاء أعمال المؤتمر، ذكر أنه على تواصل مع الفريق المشارك والذى تقدم بأفكار تخص الطيران، وإن أى فكرة أو اقتراح محل ترحيب بشكل تام.


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