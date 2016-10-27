جهاز العاشر من رمضان يزيل إشغالات ميدان الأردنية

شنت شرطة المرافق بمدينة العاشر من رمضان، برئاسة الرئد محمود الفرماوى، حملة مكبرة على ميدان الأردنية لإزالة الإشغالات، بمشاركة قسم أول العاشر برئاسة العميد محمد عبد العزيز مأمور القسم، والإدارة العامة للإشغالات بجهاز مدينة العاشر من رمضان برئاسة المحاسب محمد فتحى، وحى الأردنية برئاسة المهندس محمد حلاوة، وفتح ممرات سير للمواطنين بعد أن أغلقتها المحلات التجارية.

وخلال الحملة تم إزالة كافة الإشغالات من تندات وبروز، ورفع كافة المخلفات عن الميدان، لتسيير حركة المرور للسيارات والمواطنين على حد سواء، ومع اعتراض بعض أصحاب المحلات إلا أن المواطنين استجابوا للحملة، حيث كانت المحلات تستحوذ على كافة المساحات المخصصة لسير المشاة، ما شكل عبء على المرور وتحول المكان لعشش صغيرة.

ويذكر أن رئيس الحى ومسؤلو الجهاز كانوا يشاركون العمال فى حمل كافة الإشغالات لإخلاء المنطقة وتركها بالشكل المناسب، وتحرير محضر رفع الإشغالات من أمامها.