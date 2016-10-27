القبض على عاطل انتحل شخصية وكيل نيابة للنصب على المواطنين

نجح رجال مباحث القاهرة فى القبض على عاطل انتحل صفة وكيل نيابة للنصب على المواطنين بدائرة قسم النزهة.

وكان ضباط قسم مباحث المرور قد قاموا بحملة أمنية بدائرة قسم شرطة النزهة لضبط المخالفات المرورية وحال قيامهم باستيقاف قائد سيارة ماركة هيونداى فيرنا موديل 2012م مثبت عليها لوحات مصنوعة من البلاستيك ادعي قائد السيارة بانه وكيل النائب العام وقدم كارنيه عضوية نيابة عامة ” مزور ” .

باستكمال الفحص تبين انه يدعي / إ ا ع غ سن 24 عاطل ومقيم ـ دائرة قسم شرطة مصر الجديدة وعثر بحوزته على طبنجة صوت ، وطلقتان صوت ، عصا معدنية ” دنك ” ، كارنيه منسوب صدوره للإدارة العامة لأندية وفنادق الشرطة ” مزور ” .

بالكشف عن السيارة تبين انها ملكه وغير مبلغ بسرقتها بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد انتحال صفة وكيل النائب العام للنصب على المواطنين .

جاري تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة وتطوير مناقشته عما ارتكبه من حوادث.