محاكمة جاستين تيمبرليك بسبب سيلفي الإنتخابات.. مجرد إشاعة

بعد إعلان سلطات ولاية تينيسي الأمريكية يوم الثلاثاء أنها تحقق مع النجم العالمي جاستين تيمبرليك Justin Timberlake بشأن نشر صورة له في مركز اقتراع على وسائل التواصل الاجتماعي، نفى مكتب الادعاء المحلي إجراء مثل هذا التحقيق.

وقالت Amy Weirich، ممثلة الإدعاء العام في مقاطعة شيلبي، إن "البيان الصادر في وقت سابق عن مكتبي بخصوص جاستين تيمبرليك وإجراء تحقيق غير صحيح وصدر دون علمي".

وأضافت: "أنا خارج البلدة لحضور مؤتمر، ولا يحقق أي شخص في مكتبي حالياً بهذا الشأن ولن نستغل مواردنا المحدودة في ذلك."

يشار الى أن تيمبرليك (35 عاماً) نشر الصورة يوم الاثنين وكتب تحتها إنه سافر من لوس أنجلوس إلى مسقط رأسه مدينة ممفيس في تينيسي للمشاركة في التصويت المبكر قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في الثامن من الشهر المقبل.

وحث المغني والممثل الشهير الأمريكيين على التصويت، ونشر الصورة على حسابه على موقع إنستقرام حيث يصل عدد متابعيه إلى أكثر من 37 مليون.

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