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صفاء سلطان تعيش تداعيات الحرب في سوريا

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الخميس 27-10-2016 16:41

تقوم الفنانة صفاء سلطان بتصوير دورها في أول أعمالها السينمائية «درب السما»، وعن دورها في العمل قالت سلطان أجسد شخصية «مريم»، وهي «أرملة لرجل استشهد خلال الحرب في سوريا»، لتأخذ دوره أيضاً بعد غيابه، كما تتحمل مسؤولية أمها المقعدة وشقيقتها الصغيرة. تضطر لاحقاً لترك قريتها إلى منطقة أكثر أماناً، فتجد نفسها في مكان لا يحوي إلا نساءً وعجزةً وأطفالاً، إلا أن الحرب لم تتمكن من إحباط عزيمة مريم، وإنما تحولها إلى شخص إيجابي، وتبدأ بإدارة مدرسة تحوي مستوصفاً ودوائر حكومية وفريقاً لتهريب الأطعمة وإيصالها إلى بعض المناطق المحاصرة، إلى أن تلتقي برجل وتنشأ بينهما قصة حب تجري أحداثها ضمن إطار مشوق.

يذكر أن الشريط يصور تراجيديا اجتماعية ممزوجة بالكوميديا السوداء، وتغوص حكايته في أجواء الأزمة السورية الراهنة، مستعرضة نتائجها على مستقبل الأفراد بجميع الأصعدة.

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سيدتي