فادي صبيح: أكره هذه المهنة كثيراً

يشارك الفنان فادي صبيح في مسلسل «هواجس عابرة» بإدارة المخرج مهند قطيش، وعن دوره في العمل، قال صبيح: أجسد شخصية «عماد» وهو طبيب أسنان أربعيني يكره مهنته لأبعد الحدود، زبائنه قلائل رغم أسعاره الرخيصة نسبياً، يعاني من غيرة زوجته الزائدة، وحبها الذي يسبب له قلقاً دائماً؛ كونها تضع مراقبين لمعرفة تحركاته». واعتبر صبيح أن لهذا العمل خصوصية كبيرة، حيث إنه عاصره منذ بداياته، وخلال مراحل إعداده الأولى «ما أتاح لي بمشاركة بعض الممثلين الأصدقاء فرصة المناقشة مع المخرج، وأعطانا مساحة جيدة للتعرف على تفاصيل الشخصية، ورسم «كاركتر» مناسب لها». وتابع قائلاً: «في ظل تعقيدات الحياة والظروف الصعبة التي نعانيها، أعتقد أننا بحاجة لمثل هذه الأعمال الاجتماعية الكوميدية؛ كي تُدخل بسمة ولحظة تنفس لجميع العائلات السورية؛ كون جميع شخصيات العمل بسيطة وواقعية تتضمن حساً طريفاً، أتمنى إيصالها بطريقة جميلة للجمهور».