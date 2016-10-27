أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - النائبة / أنيسة حسونة ... تعلمت من د/ مجدي يعقوب الدقة والإلتزام " المواعيد مقدسة " -
السفيرة عزيزة - النائبة / أنيسة حسونة ... تجربتي مع د/ مجدي يعقوب كانت تجربة ثرية جداً -
قبل موقعة "الأبطال".. أجمل صور مشجعات يوفنتوس وبرشلونة -
إصابة مجند برصاص تكفيريين جنوب العريش -
الجيش العراقي: تنظيم الدولة الإسلامية يسيطر على أقل من سبعة في المئة من العراق -
مجموعة السبع ترفض فرض عقوبات على روسيا بعد "الهجوم الكيمياوي" في سوريا -
السيسى يبحث التعاون بمجالات الغذاء والثروة الحيوانية مع وزير الزراعة الألماني -
تعرف على أهم اختصاصات المجلس الأعلى وهيئتي الصحافة والإعلام" (فيديوجراف) -
السفيرة عزيزة - أنيسة حسونة :الإعلام وظيفته أن يشجع مفاهيم الإستنارة "دعونا نحترم المساحات" -
السفيرة عزيزة - النائبة / أنيسة حسونة ... ماذا قالت لأحفادها عندما سألوها عن التفجير الإرهابي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

فادي صبيح: أكره هذه المهنة كثيراً

Google+ Print

الخميس 27-10-2016 16:48

يشارك الفنان فادي صبيح في مسلسل «هواجس عابرة» بإدارة المخرج مهند قطيش، وعن دوره في العمل، قال صبيح: أجسد شخصية «عماد» وهو طبيب أسنان أربعيني يكره مهنته لأبعد الحدود، زبائنه قلائل رغم أسعاره الرخيصة نسبياً، يعاني من غيرة زوجته الزائدة، وحبها الذي يسبب له قلقاً دائماً؛ كونها تضع مراقبين لمعرفة تحركاته». واعتبر صبيح أن لهذا العمل خصوصية كبيرة، حيث إنه عاصره منذ بداياته، وخلال مراحل إعداده الأولى «ما أتاح لي بمشاركة بعض الممثلين الأصدقاء فرصة المناقشة مع المخرج، وأعطانا مساحة جيدة للتعرف على تفاصيل الشخصية، ورسم «كاركتر» مناسب لها». وتابع قائلاً: «في ظل تعقيدات الحياة والظروف الصعبة التي نعانيها، أعتقد أننا بحاجة لمثل هذه الأعمال الاجتماعية الكوميدية؛ كي تُدخل بسمة ولحظة تنفس لجميع العائلات السورية؛ كون جميع شخصيات العمل بسيطة وواقعية تتضمن حساً طريفاً، أتمنى إيصالها بطريقة جميلة للجمهور».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي