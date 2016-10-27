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وأخيراً..توم كروز يلتقي بابنته

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الخميس 27-10-2016 13:34

بعد طول انقطاع وانتظار، قام الممثل الشهير توم كروز Tom Cruise بلقاء ابنته سوري Suri Cruise، التي أنجبها من النجمة العالية كايتي هولمز Katie Holmes.

فقد بدأ النجم البالغ من العمر 54 عاماً يمضي بعض الوقت مع طفلته البالغة من العمر 10 أعوام.

وكان توم قد أمضى حوالي السنة من دون أن يراها، إلا أن اللقاء الأول عاد وتم في حزيران المنصرم، تزامناً مع عيد ميلاد النجم، حيث سافرت الطفلة إلى انكلترا لتمضي 5 أيام برفقته.

واللافت أن توم عمد إلى إبقاء هذه الرحلة سرية، فطلب من شقيقته المساعدة ليتأكد من أنه لن يتم تسريب الخبر.

وقد رافق سوري في السفر مربيتها وحارس شخصي، إلا أن والدتها البالغة من العمر 37 عاماً لم تسافر معها أبداً.

وفي سياق منفصل، ذكرت وسائل إعلام عالمية أن توم يواعد حالياً فتاة انكليزية جميلة بعيدة عن الوسط الفني.

وقد بدأت علاقتهما في حزيران المنصرم حين اصطحبها إلى القرية نفسها التي اصطحب ابنته اليها "Bourton-On-The-water" وأقاما في كوخه المستأجر.

يشار إلى أن آخر صورة التقطها توم كروز مع ابنته سوري كانت في عام 2012، إذ أن الأخيرة تعيش معظم أيام السنة في لوس انجلس، وغالباً ما تزورالأم وابنتها مدينة نيويورك.

 

 

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