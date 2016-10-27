ماريا كاري تنفصل عن خطيبها وتلغي جولتها الغنائية

ذكرت وسائل إعلام عالمية أنّ رجل الأعمال الشهيرجيمس باكر James Packer قد أنهى خطوبته مع النجمة العالمية ماريا كاريMariah Carey.

وأرجعت التقارير سبب الانفصال إلى أنّ ماريا، البالغة من العمر 46 عاماً، تبذخ كثيراً، ما أزعج جيمس البالغ من العمر 48 عاماً، ذلك إضافة إلى معارضته فكرة برنامجها الجديد.

ونقلت إحدى الصحف الأسترالية عن مصدر مقرّب من الثنائي قوله: "جيمس لديه تحفظات كثيرة فيما يتعلق ببرنامج ماريا التليفزيوني الجديد،خاصة وأنّ ماريا على استعداد لعرض حياتهما أمام العالم"...

واللافت أنّ جيمس قرر أن يسمح لماريا بالاحتفاظ بخاتم الخطوبة الألماس الذي قدمه لها في يناير الماضي، والذي تبلغ قيمته 10 ملايين دولار.

وفي سياق منفصل، ألغت ماريا معظم برنامج جولتها في أمريكا الجنوبية، إذ أكدت إلغاء عروضها الغنائية في كلّ من البرازيل والأرجنتين وتشيلي.

وقد أعلنت النجمة عن ذلك على إحدى صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي قائلة :"معجبيني لا يستحقون الطريقة التي يتصرف بها بعض المتعهدين"، وتابعت: "سأبذل قصاري جهدي كي أقوم بعروض غنائية في العام المقبل بطريقة لائقة..شكراً لتفهمكم".

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