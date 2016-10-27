خالد أرغنش وبيرغوزار كوريل يخطفان الأضواء من النجوم العالميين في "كان"

خطف الزوجان الممثل التركي خالد آرغنش الشهير بالسلطان سليمان وبيرغوزار كوريل الأضواء في مهرجان "كان" التلفزيوني الـ32، حيث اجتمع أكثر من 5000 وسيلة إعلامية حضرت لاقتناء أهم الأعمال الدرامية الأجنبية والتركية في زيادة ملحوظة عن الدورة السابقة التي قصدها 2000 مستثمر فقط.

وحظيت المسلسلات التركية باهتمام العشرات من الفضائيات الأجنبية والعربية، ورغم حضور عدد كبير من مشاهير الدراما الأجنبية والتركية إلا أن الممثل خالد آرغنش وزوجته بيرغوزار كوريل بطلي المسلسل التاريخي "أنتِ وطني" الذي ستعرضه قناة "دي" التركية قريباً، خطفا الأضواء من باقي النجوم بعملهما المشترك، الذي يقدمانه بعد عشر سنوات على مسلسلهما "ويبقى الحب" الذي مازالت تتناوب القنوات التركية والعربية والأجنبية في عرضه لليوم بدون أن يضعف إهتمام المشاهدين به.

وقد بيع مسلسل "أنتِ وطني" قبل عرض أي حلقة منه لعدد كبير من الفضائيات الأجنبية من دول في أوروبا وروسيا والبلقان، والسبب الأكبر في الطلب عليه أن بطليه الرئيسيين يحظيان بشعبية كبيرة.

وقد شاركت عشرات مسلسلات تركية جديدة بالسوق التلفزيوني الأضخم عالمياً من بينها مسلسل "تلك حياتي" بطولة أويا بشار، إيزغي إسراء أوغلو، كريم جيم.

ومسلسل "علمني كيف أحب" بطولة قادر دوغلو، وسيدا باكان و"أمي" بطولة جانسو ديري،وفاهيد بورتشين.

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