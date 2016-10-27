القبض على 4 عاطلين وضبط سلاح نارى وبانجو وهيروين بحوزتهم بالإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث مركز القنطرة شرق من القبض على عاطل بحوزته سلاح نارى و10 طلقات لذات السلاح.

وتلقى اللواء عصام سعد مدير أمن الإسماعيلية إخطاراً من العميد هشام طايل مأمور مركز القنطرة شرق بورود معلومات للرائد أحمد عبدالعزيز رئيس مباحث مركز القنطرة شرق بقيام المتهم" ع .ع .س" 20 سنه عاطل مقيم جلبانة دائرة المركز بحيازته سلاح نارى وذخائر بدون تراخيص فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

وأكدت التحريات بحيازته السلاح أثناء سيره وبمسكن، و تم ضبطه داخل عشه بمنطقة جبلية بقرية جلبانة – دائرة المركز وبحوزته سلاح نارى، وكذا 10 طلقات وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترف بحيازته السلاح النارى والذخيرة بقصد إستخدامه فى الأعمال الإجرامية غير المشروعة، وبالكشف عن السلاح تبين أنه غير مبلغ بسرقته وغير خاص بالأسلحة الأميرية.

وتمكن ضباط مباحث مركز القصاصين ومركز القنطرة غرب واللواء ابراهيم سلامة مدير مباحث الإسماعيلية من القبض على 3 عاطلين بحوزتهم كميات من البانجو والهيروين بقصد الاتجار فى حملة أمنية.

وتم القبض على " غ .ح .غ " 30 سنة عاطل مقيم المحسمه القديمه – دائرة مركز القصاصين، والمتهم " ح. ا .ح " 29 سنة عاطل مقيم البغادة البحريه – دائرة مركز القصاصين بالإتجار فى نبات البانجو المخدر.

وتم إعداد عدة أكمنة بأماكن ترددهما أسفرت إحداها عن ضبطهما حال استقلالهما سيارة رقم 64874 ملاكى الاسماعيلية – ماركة سوزوكى ميكروباص ( جارى فحصها )وبحوزتهما لفافة كبيرة الحجم من نبات البانجو المخدر وزنت 2 كيلو جرام ومبلغ مالى 130 جنيه و2 تليفون محمول بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة البيع والتليفونات المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما .

وووردت معلومات ضباط وحدة مباحث مركز القنطرة غرب عن قيام المتهم " م .س .س " 36 عاطل مقيم دائرة المركز مطلوب التنفيذ عليه فى 4 قضايا بتهم " تبديد ، ضرب، تعدى " بالإتجار فى المواد المخدرة خاصةً جوهر الهيروين المخدر .

تم إعداد عدة أكمنة بأماكن تردده أسفرت إحداها عن ضبطه وبحوزته كمية من جوهر الهيروين البانجو المخدر وزنت ( 150 جرام ) ومبلغ مالى 150 جنيه وتليفون محمول بمواجهته بما أسفر عنه الضبط إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة البيع والتليفون المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه .