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القبض على طالبين ينقبان عن الآثار داخل عقار بمنطقة الدرب الأحمر

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القبض على طالبين ينقبان عن الآثار داخل عقار بمنطقة الدرب الأحمر القبض على طالبين ينقبان عن الآثار داخل عقار بمنطقة الدرب الأحمر

> كتب إبراهيم أحمد

ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على طالبين أثناء قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل عقار ملك والد أحدهما بمنطقة الدرب الأحمر، وضبط بحوزتهما أدوات الحفر، وتم إحالتهما للنيابة التى تولت التحقيق.

البداية كانت أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر، حيث وردت لهم معلومات مفادها قيام كلا من "إسلام م ع" 39 سنة طالب، و"أحمد ع م" 20 سنة طالب، بالتنقيب عن الآثار بالعقار الكائن محل سكن الأول وملك والده.


> وباستهدافهما، تمكن رجال مباحث القسم من ضبطهما حال توجداهما بالعقار وبحوزتهما "حبل بطول 25 مترا، معدات بناء، جاكوش، 2 سلم خشبى، كوريك، عتلة حديدية، غلق"، وتبين وجود حفرة قطرها 5 أمتار بعمق 12 مترا.

 

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد التنقيب عن الآثار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 


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