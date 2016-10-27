بالصور.. ننشر كواليس لقاء «جنينة» مع «الدمرداش» على «المحور»

كتبت – إنجي لطفي

حصلت وكالة ONA، على كواليس لقاء الإعلامي معتز الدمرداش، مقدم برنامج “90 دقيقة” المُذاع على شاشة “المحور”، مع المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات.

ومن المقرر بث اللقاء، يوم السبت المقبل، في أول حلقة للإعلامي معتز الدمرداش بعد غياب، حيث يُعد أول حوار تلفزيوني مع المستشار هشام جنينة، بعد حبسه وإقصائه من منصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات.

وتحدث جنينة – خلال اللقاء المسجل – عن سبب إحالته إلى المحاكمة، وحجزه في قسم الشرطة.

ويكشف “جنينة” عن زيارة وزير متهم بالفساد لمقر الجهاز المركزي للمحاسبات .

ويتطرق اللقاء إلى ماذا قال جنينة عن طلب مقابلته للرئيس عبد الفتاح السيسي عند توليه الرئاسة، وماهي رسالته للنائب العام حول القضايا التي قدمها ولم تتحرك حتى الآن، فضلًا عن لماذا لام ابنته بعد إقصاءها من منصبها في النيابة الإدارية بسبب وزير في الحكومة .