الأمم المتحدة تتعهد بمواصلة السعي لتأمين عملية الإجلاء من حلب

تعهدت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، بالمضي قدما في سبيل تأمين عمليات الإجلاء الطبي لمئات المرضى والجرحى من مدينة حلب السورية، وطالبت الأطراف المتحاربة بالتخلي عن شروطها.

وقال يان إيجلاند، مستشار الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية للصحفيين بعد الاجتماع الأسبوعي لقوة المهام الإنسانية “لن نستسلم”.

وأضاف أن الحكومة السورية رفضت طلبا من الأمم المتحدة لتوصيل المساعدات إلى شرق حلب، الخاضع لسيطرة المعارضة المسلحة والغوطة الشرقية قرب دمشق في إطار خطة المنظمة الدولية لشهر نوفمبر.

وأضاف “كان من الواضح للغاية يوم الخميس أن الروس يريدون مساعدتنا على تنفيذ خطة نوفمبر ويودون مساعدتنا على الوصول إلى شرق حلب”.