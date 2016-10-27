حملة إزالة موسعة بعين شمس والموسكى والقاهرة الجديدة

شنت إدارة شرطة المرافق بالمديرية بحملة مكبرة بمشاركة كافة أجهزة المديرية المعنية بالمديرية تحت إشراف اللواء / خالد عبد العال مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة .. حيث أستهدفت الحملة المناطق التالية ( منشأه ناصر-القاهره الجديده-الموسكى –عين شمس –شبرا) وأسفرت عن تحقيق النتائج التالية :-

(680زالة إدارية , 141إشغال طريق , 82تلوث بيئة , 88إدارة محال عامة ومقاهي بدون ترخيص ، 81ائع جائل ، 5 شهادة صحية ، 3غلق إداري ،12عربة يد ، 3عربة فول ، 8عربة كارو ، 2تروسيكل لبيع الفاكهة ،7 فاترينة لبيع المأكولات ، 1ستكمال قرارات أزال 1-ازاله لافته اعلانيه) .

وقد شدد مدير الأمن على ضرورة الإستمرار في تلك الحملات للقضاء على كافة الظواهرالسلبية وإعادة الوجه الحضاري للعاصمة حيث لاقت الحملات استحسان المواطنين وجاري بذل مزيد من الجهد لأستهداف مناطق أخرى .