بالصور.. الأمطار تجتاح قنا وانقطاع التيار الكهربائى ببعض القرى

أجتاحت الأمطار الغزيرة عددا من مناطق محافظة قنا منذ الصباح الباكر مما تسبب فى فصل التيار الكهربائى ببعض المناطق فى القرى

وشهدت حركة مرور السيارات بالطرق السريعة صعوبة مع تزايد سقوط الامطار، وأعلنت محافظة قنا تشكيل غرفة عمليات متصلة بديوان عام المحافظة والمديريات ومجالس المدن، لتلقى بلاغات تفيد حدوث سيول، لتقليل آثارها وحماية أرواح المواطنين.

من جانبه تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا لمخر سيل المعنا بمدينة قنا للاطمئنان على جاهزية المخر لاستقبال أى سيول محتملة خلال فترة الشتاء والتأكد من خلو جميع مخرات السيول وعددها 12 بقرى ومدن المحافظة من العوائق وسلامة جسورها وطرقها وإزالة أى رواسب ومخلفات وحشائش تعترض مجراها لضمان سريان مياه الأمطار من بدايتها وحتى مكان الصرف النهائى.