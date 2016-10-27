أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - النائبة / أنيسة حسونة ... تعلمت من د/ مجدي يعقوب الدقة والإلتزام " المواعيد مقدسة " -
السفيرة عزيزة - النائبة / أنيسة حسونة ... تجربتي مع د/ مجدي يعقوب كانت تجربة ثرية جداً -
قبل موقعة "الأبطال".. أجمل صور مشجعات يوفنتوس وبرشلونة -
إصابة مجند برصاص تكفيريين جنوب العريش -
الجيش العراقي: تنظيم الدولة الإسلامية يسيطر على أقل من سبعة في المئة من العراق -
مجموعة السبع ترفض فرض عقوبات على روسيا بعد "الهجوم الكيمياوي" في سوريا -
السيسى يبحث التعاون بمجالات الغذاء والثروة الحيوانية مع وزير الزراعة الألماني -
تعرف على أهم اختصاصات المجلس الأعلى وهيئتي الصحافة والإعلام" (فيديوجراف) -
السفيرة عزيزة - أنيسة حسونة :الإعلام وظيفته أن يشجع مفاهيم الإستنارة "دعونا نحترم المساحات" -
السفيرة عزيزة - النائبة / أنيسة حسونة ... ماذا قالت لأحفادها عندما سألوها عن التفجير الإرهابي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. أمطار غزيرة ورعد وبرق على طور سيناء وشرم الشيخ

Google+ Print
بالصور.. أمطار غزيرة ورعد وبرق على طور سيناء وشرم الشيخ بالصور.. أمطار غزيرة ورعد وبرق على طور سيناء وشرم الشيخ

>جنوب سيناء – فايزة مرسال

تتعرض مدنية طور سيناء حاليًا إلى أمطار غزيرة ورعد وبرق ورياح، وموجة من الطقس الغير مستقر، كما هطلت الأمطار بغزارة على مدينة شرم الشيخ، ما أدى إلى احتجاز السائحين ونزلاء الفنادق داخلها وخروج الطلاب من المدارس بسب انقطاع التيار الكهربائى.

وفى الوقت نفسه، هطلت أمطار متوسطة على مناطق أبو زينمة ورأس سدر ودهب وأبو رديس.

ومن ناحيته، أكد اللواء عصام خضر مدير عام مركز العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة جنوب سيناء فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المحافظة رفعت حالة الطوارئ إلى الدرجه القصوى، خاصة عقب تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، مشيرًا إلى أن الأمطار التى تسقط على مدن المحافظة لم تؤثر على حالة الطرق حتى الآن.

 

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365