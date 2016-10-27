بالصور.. أمطار غزيرة ورعد وبرق على طور سيناء وشرم الشيخ

تتعرض مدنية طور سيناء حاليًا إلى أمطار غزيرة ورعد وبرق ورياح، وموجة من الطقس الغير مستقر، كما هطلت الأمطار بغزارة على مدينة شرم الشيخ، ما أدى إلى احتجاز السائحين ونزلاء الفنادق داخلها وخروج الطلاب من المدارس بسب انقطاع التيار الكهربائى.

وفى الوقت نفسه، هطلت أمطار متوسطة على مناطق أبو زينمة ورأس سدر ودهب وأبو رديس.

ومن ناحيته، أكد اللواء عصام خضر مدير عام مركز العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة جنوب سيناء فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المحافظة رفعت حالة الطوارئ إلى الدرجه القصوى، خاصة عقب تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، مشيرًا إلى أن الأمطار التى تسقط على مدن المحافظة لم تؤثر على حالة الطرق حتى الآن.