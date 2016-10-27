أمطار غزيزة تجبر الأهالى على إلتزام منازلهم بجنوب سيناء

طوال ساعة ونصف، هطلت أمطار غزيرة على مدينة سانت كاترين، ومنطقة وادى فيران، أدت الي التزام الأهالى منازلهم .

كما تتعرض مدينة طور سيناء إلى موجه من الطقس السيئ، حيث تتساقط الأمطار الغزيرة، واشتدت حركة الرياح التي أدت إلي خلو الشوارع من المواطنين.

ووجه اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء برفع درجة الاستعداد القصوى، واستنفاربإدارت الدفاع المدنى والمرور وشركة المياه بكل المدن، والدفع بالمعدات الثقيلة إلى المناطق المتوقع تعرضها لسيول، وتشكيل غرفة عمليات برئاسة العميد عصام خضر مدير ادارة العمليات والازمات بالمحافظة لمتابعة أخطار السيول.

وأشار اللواء عصام خضر مدير عام إدارة الأزمات والكوارث ومركز المعلومات بالمحافظة إلى استعدادات المحافظة لموسم الشتاء منذ أكثر من شهر، بتجهيز المعديات ومراجعة كافة السدود وصيانتها، إلى جانب تطهير المخرات بالتنسيق مع رؤساء المدن.

ولفت إلى اتخاذ إجراءات احترازية وتوفير معدات ثقيلة من لوادر وجرافات بمعظم المدنها، وتوفير بطاطين وخيام بالتنسيق مع مديريتى الشئون الاجتماعية والشباب والرياضة إلى جانب مجموعة11 التابعة لهئية الطرق.

وقال خضر أن المحافظة لديها خطة عامة لمواجهة السيول والاعتماد على خريطة شاملة لمواجهة الأمطار، تضمنت كافة المناطق والقرى المهددة بالغرق، حيث انتهت المحافظة من إنشاء سدود وخزانات وجسور وتوسيع بحيرات، وإنشاء 19 سد إعاقة و8 خزانات جديدة، بمدن أبوزنيمة، ونويبع، ودهب، وأبورديس.

ومن جانبه قال المهندس عبد السلام مدير عام الادارة العامة للموارد المائية بجنوب سيناء انه تم الانتهاء من اقامة سدود لحماية طابا من السيول فى 7 اودية بتكلفة 51 مليون جنيه.

وأوضح عبد السلام أن هذه الاعمال تم تنفيذها فى وادى المحاشى ووادى ام يحى، وادى مقبلة، وادى الهميرة، وادى الكوربة، وادى طابا، كما تم استحداث بحيرتين وحوض تهدئة و5 قنوات صناعية وحاجز توجية لحماية محطة كهرباء بوادى مراخ و3 معابر ايرلندية وسد ، بالاضافة إلى حماية منفذ طابا وتطهير فتحات الكبارى الموجودة بوادى طابا.