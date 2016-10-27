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برلماني يتقدم ببيان عاجل إلى «الوزراء» لتوقف العمل بالبطاقات التموينية في الجيزة

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برلماني يتقدم ببيان عاجل إلى «الوزراء» لتوقف العمل بالبطاقات التموينية في الجيزة برلماني يتقدم ببيان عاجل إلى «الوزراء» لتوقف العمل بالبطاقات التموينية في الجيزة

الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد بدائرة العمرانية بالجيزة – أرشيفية

تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد بدائرة العمرانية بالجيزة، ببيان عاجل إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ووزير ، بشأن توقف نظام البطاقات التموينية في المكاتب التموينية بالجيزة.

وقال فؤاد – وفقًا للبيان الصادر اليوم الخميس – إن ” مكاتب التموين في محافظة الجيزة – منذ فترة تتعدى الثلاثة أسابيع – تم توقف العمل بنظام البطاقات التموينية بها؛ مما أدى إلى تكدس المواطنين بصورة كبيرة أمام المكاتب”.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن التوقف أدى إلى إشاعة حالة من الاستياء الشديدة التي سادت بين المواطنين بسبب تعطل العمل بالمكاتب التموينية، مطالبًا بسرعة التحرك لحل تلك الأزمة.

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