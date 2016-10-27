أول نوفمبر.. أوسكار الأغنية الشعبية على «95 FM» الشعبي‎

كتبت – إنجي لطفي

تنظم إذاعة “95 FM” – للعام الثاني على التوالي – أوسكار الأغنية الشعبية لاختيار أحسن أغنية شعبية لعام 2016، وذلك عن طريق استفتاء شعبي للمستمعين، رجال الصحافة والإعلام، رؤساء الأقسام الفنية، ومحرري قسم الفن في الصحف والمجلات والمواقع الإليكترونية، لتحديد واختيار أحسن أغنية شعبيه أحبها الشعب المصري ورددها خلال عام 2016 .

وقرر خالد فتوح، رئيس “راديو 95 FM” انطلاق الأوسكار أول نوفمبر ، والمقرر استمراره حتى نهاية ديسمبر، على أن تعلن نتيجة الاستفتاء في الأسبوع الأول من يناير، بحضور لجنة تحكيم الأوسكار، وهي لجنة سرية لم يتم الإفصاح عنها ضمانًا للحيادية والسرية، وإبعاد اللجنة عن ضغوط المجاملات ومحاولات التأثير عليها، وحفاظًا على توفير مناخ هادئ لعمل لجنة التحكيم .

يذكر أن أوسكار الأغنيه الشعبية يًقام للعام الثاني على التوالي بعد أوسكار 2015، الذي تفوق فيه المطرب حكيم بأغنية “عّم سلامة”، وتم الاحتفال به بحفلٍ كبير تسلم فيه الجائزة في حضور لفيف من الزملاء الصحفيين والفنانين .

ويجري – حاليًا – التجهيز على قدم وساق في جميع برامج راديو “95 FM” لاستقبال اختيارات المستمعين على صفحة التواصل الاجتماعي “فيس بوك” صفحة “شعبي FM”، وفي البرامج الموجودة على خريطة الراديو منها صباحو شعبي من 8 :10 صباحًا من تقديم صبري زكي ونورالصواف، برنامج “في كل حته” من 4 : 6 تقديم ألاء جاويش وعمرو أبو حمده، و”الجنون فنون” لعماد إسماعيل، و”بنت البلد” لهبة الهواري.

وتتضمن قائمة البرامج “ياحلاوتك يازمانك” لتامر جابر، بالإضافة إلى برنامج يومي خاص بأوسكار الأغنية الشعبية لعام 2016 الذي يذاع يوميًا من 9 : 10 يتلقي طلبات ورغبات المستمعين الغنائية واهداءاتهم واختيارهم لأغنية العام .