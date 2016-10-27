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انعقاد مؤتمر المؤسسة الوردية لسرطان الثدى بحضور عدد من الخبراء الأجانب

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انعقاد مؤتمر المؤسسة الوردية لسرطان الثدى بحضور عدد من الخبراء الأجانب انعقاد مؤتمر المؤسسة الوردية لسرطان الثدى بحضور عدد من الخبراء الأجانب

>كتبت أمل علام

نظمت المؤسسة الوردية مؤتمرها الثانى اليوم تحت عنوان "DETECT Breast Course "والذى يعقد فى الفترة من 27 إلى 28 أكتوبر الجارى.

 

وقالت الدكتورة نجلاء عبد الرازق أستاذ الأشعة التشخيصية والتداخلية بطب قصر العينى، ورئيس المؤتمر، إن المؤتمر هو كورس تعليمى لأطباء الأشعة لتعليم وتدريب الأطباء على الماموجرام "الموجات الصوتية على الثدى" والرنين المغناطيسى للثدى، والأشعة التداخلية والتى تشمل أخذ العينات بالإبر الواخزة من الثدى، واستخدام الأسلاك الاسترشادية فى الثدى، والطرق الحديثة لشفط الأورام الحميدة من الثدى بدون جراحة باستخدام ابر الشفط والتردد الحرارى.

 

وأوضحت أن المؤتمر يغطى الموضوعات الجديدة مثل استخدام البوزيترون المشع فى تصوير الثدى والموجات الصوتية ثلاثية الأبعاد فى الكشف المبكر.

 

جدير بالذكر أن المؤتمر يحاضر فيه نخبة من الخبراء منهم البروفوسير ويتزمان من هولندا وكايتابينكر من فيينا، ورولا شاهين من كندا وفاطمة الملحم من ، وميشيل هيراز من اسبانيا وجين وانج من سنغافورة.

 

وقالت الدكتورة نجلاء عبد الرازق إن المادة العلمية تعطى فى صورة محاضرات وتدريب عملى مشيرة إلى أنه على هامش المؤتمر ستقام ندوة للتوعية بسرطان الثدى للسيدات فى تمام الساعة الثامنة مساء اليوم للتوعية، وصحة المرأة والتجميل.

 

وأوضحت أن الندوة تضم فيها عددا من المتخصصين، وهم الدكتور محمد شعلان أستاذ جراحة الأورام، وعدد من أطباء جراحة التجميل، والتغذية ويتبع الندوة حفل خيرى للفنانة سيمون لصالح المؤسسة الوردية، والتى من أهدافها نشر الوعى بسرطان الثدى.

 


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مصر 365

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