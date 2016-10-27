«أبو العينين» لـ «قنصل أمريكا»: ننتظر تطوير العلاقات البلدين اقتصاديا واستثماريا

استكمالا للدور التاريخي الذى يقوم به رجل الأعمال محمد أبو العينين، رئيس مجلس الأعمال المصرى الأوروبي، ورئيس مجموعة شركات كليوباترا، فيما يخص العلاقات المصرية الخارجية، وسبل العمل على تحسين صورة مصر، وتطوير العلاقات الثنائية بينها وبين الدول الكبرى، استقبل رجل الأعمال محمد أبو العينين، القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية شون ميرفي، عقب إجرائه لقاءً ببرنامج “صباح البلد” على قناة “صدى البلد” مع الإعلامي أحمد مجدي.

ورحب أبو العينين بالقنصل الأمريكي، حيث أشاد بالعلاقات المصرية – الأمريكية التي تربطها جذور تاريخية قوية قائمة على المصالح المشتركة وتبادل المنافع بين الدولتين.

وقال أبو العينين، خلال لقائه القنصل الأمريكي، إن العلاقات بين البلدين يجب أن تشهد تطورا خلال الفترة المقبلة بما يعظم مجالات التعاون بينهما، لاسيما على الصعيد الاقتصادي والاستثماري، مشيرا إلى الجهود التي تبذها الدولة المصرية حاليا من أجل تهيئة المناخ للاستثمار الأجنبي، لاسيما وأن عوائد الاستثمار في مصر ضمن الأعلى على مستوى العالم.

وأكد أن مصر هي ركيزة الشرق الأوسط والدولة الأهم في العالم العربي وهي تنظر إلي الولايات المتحدة الأمريكية كشريك استراتيجي وتتطلع إلى مزيد من التعاون السياسي والاقتصادي والأمني، لاسيما في مجال مكافحة الإرهاب والأفكار المتطرفة، لافتا إلى أهمية طرح أفكار ورؤى جديدة لتطوير العلاقات المشتركة.

من جانبه، أعرب القنصل العام الأمريكي في القاهرة شون ميرفي عن سعادته بلقاء “أبو العينين”، كما أعرب عن سعادته بالعمل في مصر باعتبارها واحدة من أبرز المحطات في حياته المهنة، على حد قوله.

وذكر القنصل العام الأمريكي أنه يعمل في مصر منذ عامين ويشعر بالأمان التام، حيث يقيم برفقة أسرته، كما نوه إلى قيامه بعدة جولات سياحية في عدد من محافظات مصر، قائلا: “أشعر براحة كبيرة خلال عملي في القاهرة”.

وتطرق القنصل الأمريكي العام إلى التحذيرات التي صدرت عن السفارة الأمريكية للرعايا الأمريكيين مؤخرا من حدوث مخاوف أمنية في مصر يوم الأحد 9 أكتوبر الجاري، حيث ذكر أنها كانت روتينية وهي من قبيل الأمور الشائعة التي تصدر عن السفارات الأمريكية بدول المنطقة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن التعاون المصري الأمريكي في المجال الأمني مستمر وهو هام للغاية، حيث تثمن واشنطن الدور الذي تقوم به القاهرة لأمن واستقرار المنطقة.