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4 أفلام عرض عالمى أول بمسابقة آفاق عربية بـ«القاهرة السينمائي»

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4 أفلام عرض عالمى أول بمسابقة آفاق عربية بـ«القاهرة السينمائي» 4 أفلام عرض عالمى أول بمسابقة آفاق عربية بـ«القاهرة السينمائي»

مهرجان القاهرة السينمائي

مصطفى حمزة

أعلن سيد فواد مدير قسم آفاق السينما العربية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولى، أن الدورة الـ38 المقرر للمهرجان إقامتها بالفترة من 15 إلى 24 نوفمبر ستشهد مشاركة 8 أفلام بالقسم، لافتا إلى أن من بينها 4 أفلام تعرض عالميا لأول مرة.

وقال فواد خلال الموتمر الصحفى الذى عقد اليوم الخميس لإعلان تفاصيل الدورة المقبلة من المهرجان، إن فعاليات المسابقة هذا العام مهداه لاسم المخرج الراحل محمد خان، وترأس لجنة التحكيم الفنانة إلهام شاهين.

وأضاف أن القسم يشهد عودة الجوائز المالية مرة أخرى، بالإضافة إلى ندوة تحت عنوان “ربيع السينما العربية”، يديرها الناقد سمير فريد، ويشارك بها المخرج الفلسطينى رشيد مشهراوى، ونقيب السينمائيين مسعد فودة وطارق العلى وبسام الزوادى.

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