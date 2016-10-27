بالفيديو.. السيسي لـ«أهالي المشجعين»: «إنزل مع ابنك علشان يرجع معاك سليم»

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المجتمع بأكمله لا بد وأن يساهم في حل المشكلات، لافتا إلى أن حل أي مشكلة يقوم على أساس طرح فكرة ووضع عوامل لإنجاحها.

وأوضح السيسي، خلال مشاركته بجلسة نقاشية حول مسببات العنف بالملاعب بالمؤتمر الوطني للشباب، اليوم الخميس، قائلا : “لو هذا المجتمع يريد عودة الجماهير للملاعب لازم يساعد مصر وينزل مع أولاده المبارايات ويوجد حل معانا”.

وتابع : “طب ما تنزل يا والد مع ابنك عشان يرجع معاك سليم، لأن الشاب الذي سيذهب مع والده لمشاهدة المباراة في الاستاد سيراعي وجود أسرته ولن يقوم بأي تجاوزات”.

وأضاف: “هناك عناصر تريد هدم الدولة المصرية، وتعطيل مسيرتها، وإظهارها بمظهر سيء أمام العالم، وهذه العناصر موجودة بيننا ولا أقصد بكلامي هذا الشباب حتى لو كان منفعلًا أو متعصبًا”.

وجدد الرئيس السيسي، حرص الدولة ممثلة في وزارتي الداخلية والشباب والرياضة على ضبط النفس تجاه أي تجاوزات؛ لإنهاء حالة الاحتقان الحالية.

وانطلق أمس الأول الثلاثاء، المؤتمر الوطني الأول للشباب، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مدينة شرم الشيخ، بحضور 3000 شاب من مختلف الانتماءات؛ من أجل جمع الشباب بصناع القرار والخروج بتوصيات للتنفيذ.