أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - النائبة / أنيسة حسونة ... تعلمت من د/ مجدي يعقوب الدقة والإلتزام " المواعيد مقدسة " -
السفيرة عزيزة - النائبة / أنيسة حسونة ... تجربتي مع د/ مجدي يعقوب كانت تجربة ثرية جداً -
قبل موقعة "الأبطال".. أجمل صور مشجعات يوفنتوس وبرشلونة -
إصابة مجند برصاص تكفيريين جنوب العريش -
الجيش العراقي: تنظيم الدولة الإسلامية يسيطر على أقل من سبعة في المئة من العراق -
مجموعة السبع ترفض فرض عقوبات على روسيا بعد "الهجوم الكيمياوي" في سوريا -
السيسى يبحث التعاون بمجالات الغذاء والثروة الحيوانية مع وزير الزراعة الألماني -
تعرف على أهم اختصاصات المجلس الأعلى وهيئتي الصحافة والإعلام" (فيديوجراف) -
السفيرة عزيزة - أنيسة حسونة :الإعلام وظيفته أن يشجع مفاهيم الإستنارة "دعونا نحترم المساحات" -
السفيرة عزيزة - النائبة / أنيسة حسونة ... ماذا قالت لأحفادها عندما سألوها عن التفجير الإرهابي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

تركيا تدرس إرسال مزيد من القوات إلى معسكر بعشيقة العراقى

Google+ Print
تركيا تدرس إرسال مزيد من القوات إلى معسكر بعشيقة العراقى تركيا تدرس إرسال مزيد من القوات إلى معسكر بعشيقة العراقى

>أنقرة (أ ش أ)

ذكرت صحيفة (حريت) التركية اليوم الخميس، أن أنقرة تدرس نشر مزيد من القوات فى مخيم (بعشيقة) العسكرى، شمالى العراق، على خلفية "تهديد داعش المتنامى"، فى حال فشلت المحادثات التركية-العراقية حول وضع المعسكر.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين- لم تكشف عن هويتهم- أن وفدا تركيا قدم مسودة اتفاقية أثناء زيارته للعراق يوم 17 أكتوبر الجارى، وقامت الأطراف المعنية بإدخال بعض التعديلات على بنود المسودة بناء على مقترحات من الجانب العراقى.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتفاق التركى- العراقى من شأنه تحديد وضع القوات التركية الحالى ومستقبلها، مع إصرار تركيا على أن يظل الجنود الأتراك فى بعشيقة حتى نهاية هجوم الموصل، لافتة إلى أن تركيا لطالما اقترحت صيغة اتفاقية لجعل معسكر بعشيقة تحت وصاية قوات التحالف منذ فترة طويلة.

ومن المقرر أن تعقد الجولة القادمة من المحادثات بين أنقرة وبغداد بناء على رد من الجانب العراقى. 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365