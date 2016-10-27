تركيا تدرس إرسال مزيد من القوات إلى معسكر بعشيقة العراقى

ذكرت صحيفة (حريت) التركية اليوم الخميس، أن أنقرة تدرس نشر مزيد من القوات فى مخيم (بعشيقة) العسكرى، شمالى العراق، على خلفية "تهديد داعش المتنامى"، فى حال فشلت المحادثات التركية-العراقية حول وضع المعسكر.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين- لم تكشف عن هويتهم- أن وفدا تركيا قدم مسودة اتفاقية أثناء زيارته للعراق يوم 17 أكتوبر الجارى، وقامت الأطراف المعنية بإدخال بعض التعديلات على بنود المسودة بناء على مقترحات من الجانب العراقى.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتفاق التركى- العراقى من شأنه تحديد وضع القوات التركية الحالى ومستقبلها، مع إصرار تركيا على أن يظل الجنود الأتراك فى بعشيقة حتى نهاية هجوم الموصل، لافتة إلى أن تركيا لطالما اقترحت صيغة اتفاقية لجعل معسكر بعشيقة تحت وصاية قوات التحالف منذ فترة طويلة.

ومن المقرر أن تعقد الجولة القادمة من المحادثات بين أنقرة وبغداد بناء على رد من الجانب العراقى.